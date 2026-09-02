US Open, day-3: risultati del tabellone femminile

[5] M. Andreeva b. J. Tjen 6-2 6-2

E. Lys b. [Q] G. Knutson 6-3 6-3

[24] A. Potapova b. D. Semenistaja 6-2 6-2

[WC] L. Jeanjean b. [Q] A. Rus 7-6(6) 6-2

O. Oliynykova b. [WC] R. Brantmaier 6-4 6-4

[17] A. Eala b. [WC] M. Stoiana 6-1 6-2

[4] C. Gauff b. Z. Sonmez 6-3 6-4

[22] M. Keys b. A. Korneeva 7-5 6-4

A. Bondar b. A. Havlickova 6-3 6-3

Y. Putintseva b. [12] B. Bencic 4-6 7-6(5) 6-3

[23] E. Mertens b. K. Quevedo 6-4 6-4

[32] M. Sakkari b. R. Montgomery 2-6 7-5 6-2

Y. Starodubtseva b. E. Seidel 6-2 6-2

J. Bouzas Maneiro b. D. Vidmanova 6-3 6-4

[2] E. Rybakina b. [WC] T. Frodin 6-3 6-2

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