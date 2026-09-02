Si è da poco conclusa l’intervista con Stefano Cobolli, padre e allenatore di Flavio Cobolli: una conversazione franca e illuminante per comprendere i progressi del giovane tennista. Come ha spiegato il tecnico, “i margini di miglioramento sono ancora molto ampi: dovremo lavorare ancora molto su questo aspetto”. Parlando del figlio, Cobolli ha sottolineato: “Flavio è […]
02 Set 2026 06:28 - Senza categoria
US Open, day-3: risultati del tabellone femminile
di Diego Barbiani
[5] M. Andreeva b. J. Tjen 6-2 6-2
E. Lys b. [Q] G. Knutson 6-3 6-3
[24] A. Potapova b. D. Semenistaja 6-2 6-2
[WC] L. Jeanjean b. [Q] A. Rus 7-6(6) 6-2
O. Oliynykova b. [WC] R. Brantmaier 6-4 6-4
[17] A. Eala b. [WC] M. Stoiana 6-1 6-2
[4] C. Gauff b. Z. Sonmez 6-3 6-4
[22] M. Keys b. A. Korneeva 7-5 6-4
A. Bondar b. A. Havlickova 6-3 6-3
Y. Putintseva b. [12] B. Bencic 4-6 7-6(5) 6-3
[23] E. Mertens b. K. Quevedo 6-4 6-4
[32] M. Sakkari b. R. Montgomery 2-6 7-5 6-2
Y. Starodubtseva b. E. Seidel 6-2 6-2
J. Bouzas Maneiro b. D. Vidmanova 6-3 6-4
[2] E. Rybakina b. [WC] T. Frodin 6-3 6-2
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