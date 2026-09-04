US Open, day-5: risultati del tabellone femminile

[1] A. Sabalenka b. K. Rakhimova 6-3 6-4

T. Townsend b. [15] D. Shnaider 6-2 6-7(3) 6-3

[11] M. Kostyuk b. [18] E. Alexandrova 6-3 6-2

[29] A. Li vs [6] L. Noskova

[3] J. Pegula b. [31] L. Fernandez 1-6 6-4 6-3

[16] S. Cirstea b. [19] J. Paolini 6-3 6-3

[9] E. Svitolina vs [21] A. Kalinskaya

[26] E. Navarro b. [7] K. Muchova 6-3 7-5

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