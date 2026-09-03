03 Set 2026 07:18 - US Open

US Open, day 4: i risultati del singolare maschile

di Redazione

Secondo turno

[7] D. Medvedev b. [WC] S. Gorzny 6-1 6-3 7-5
[26] A. Rinderknech b. J. Munar 7-6(4) 6-2 7-5
[22] V. Vacherot b. K. Majchrzak 6-4 4-6 7-6(3) 6-2
[11] F. Tiafoe b. [Q] R. Sakamoto 6-3 7-6(2) 7-5
A. Michelsen b. [16] B. Nakashima 6-3 6-4 6-4
D. Merida Aguilar b. [23] A. Rublev 6-7(3) 6-2 6-4 6-4
[27] T.M. Etcheverry b. [LL] J. Fearnley 6-3 6-3 3-6 6-3
M. Navone b. M. Berrettini 3-6 6-3 6-4 7-6(4)
[8] B. Shelton b. H. Hurkacz 6-3 5-7 7-6(5) 7-5
D. Shapovalov b. L. van Assche 6-0 6-4 7-6(7)
[18] J. Lehecka b. [Q] T. Samuel 6-4 6-2 6-4
S. Tsitsipas b. [Q] L. Harris 6-7(1) 6-3 7-6(4) 6-4
[15] A. Bublik vs A. Mannarino 6-3 6-1 6-1
[20] T. Paul b. D. Prizmic 6-2 6-3 5-7 6-4
Y. Wu b. J. Duckworth 7-5 6-3 6-1
[2] C. Alcaraz b. J. Faria 4-6 6-0 6-3 6-2

Primo turno

[LL] Y. Bu b. [12] R. Jodar 6-2 6-1 6-1
[WC] M. Zheng b. F. Marozsan 6-4 6-4 6-2
Z. Svajda vs D. Altmaier 6-3 6-1 6-7(5) 6-2
Z. Bergs vs C. Taberner 6-3 3-6 6-2 6-2
J. de Jong b. [Q] Passaro 2-6 6-2 4-6 6-3 6-2
B. van de Zandschulp b. J. Choinski 6-1 6-3 7-6(5)
[6] A. de Minaur b. [Q] A. Guerrieri 6-2 6-2 6-4
B. Bonzi b. A. Molcan 6-4 3-6 6-3 6-2
[32] I. Buse b. M. Giron 3-6 6-3 6-3 6-7(6) 6-2

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