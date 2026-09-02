US Open, day 3: i risultati del singolare maschile

Si è da poco conclusa l’intervista con Stefano Cobolli, padre e allenatore di Flavio Cobolli: una conversazione franca e illuminante per comprendere i progressi del giovane tennista. Come ha spiegato il tecnico, “i margini di miglioramento sono ancora molto ampi: dovremo lavorare ancora molto su questo aspetto”. Parlando del figlio, Cobolli ha sottolineato: “Flavio è […]
Primo turno
[1] A. Zverev vs L. Sonego 6-4 3-6 6-7(7) 7-5 6-4
[WC] D. Sweeny b. C. Moutet 7-6(4) 6-4 3-0 rit.
[13] L. Musetti b. A. Fery 6-3 6-3 7-5
[12] R. Jodar vs [LL] Y. Bu rinv.
F. Marozsan vs [WC] M. Zheng rinv.
Z. Svajda vs D. Altmaier rinv.
[LL] A. Gea b. J.M. Cerundolo 6-3 2-6 3-6 6-3 6-1
Z. Bergs vs C. Taberner 6-3 3-6 6-2 2-1 int.
J. de Jong vs [Q] Passaro 2-6 6-2 4-6 1-1 int.
J. Choinski vs B. van de Zandschulp rinv.
[Q] A. Guerrieri vs [6] A. de Minaur rinv.
A. Molcan vs B. Bonzi 2-1 int.
M. Giron vs [32] I. Buse rinv.
[WC] G. Monfils b. D. Vallejo 2-6 6-1 6-2 6-0
[9] T. Fritz b. [WC] Blanch Dar. 6-3 6-2 6-4
M. Bellucci b. [Q] Z. Piros 6-4 6-2 6-0
J-L. Struff b. C. Ugo Carabelli 6-4 6-3 6-3
[24] F. Cerundolo b. F. Misolic 6-4 6-3 7-5
[Q] T. Schoolkate b. [Q] N. Basavareddy 7-6(4) 3-6 6-3 6-4
[5] F. Cobolli b. F. Comesana 3-6 2-6 6-3 6-4 6-4
Dalla stessa categoria
Seguici su Facebook
Extra
Serena Williams torna nel circuito WTA, ora è davvero ufficiale. La statunitense classe 1981, vincitrice di 73 titoli nel tour mondiale e 23 volte campionessa Slam in una carriera costellata di record e traguardi storici, sarà di nuovo in campo a quasi quattro anni dall’ultima partita giocata. Era lo US Open 2022 e l’ex numero […]
Per molti anni il tennis in Italia è stato considerato uno sport elegante ma distante dal grande pubblico, seguito soprattutto durante gli Slam o nei momenti in cui emergeva qualche talento particolare. Oggi la situazione è completamente diversa. Il tennis è tornato al centro dell’attenzione mediatica, riempiendo palinsesti televisivi, social network e discussioni quotidiane tra […]
Dal 1999 a oggi, la durata media di un match del Grande Slam maschile è aumentata di oltre mezz’ora, un incremento del 23,4% che non si spiega solo con l’ascesa dei giocatori di fondo campo o con le superfici più lente: racconta una trasformazione profonda del tennis professionistico, in cui la resistenza fisica ha progressivamente […]
A due settimane dall’inizio degli open d’Australia, Novak Djokovic abbandona la PTPA (Professional Tennis Players Association), il sindacato dei giocatori alternativo all’ATP che lui stesso aveva contribuito a fondare nel 2020 insieme a Vasek Pospisil. L’associazione era nata con l’obiettivo ambizioso di dare finalmente voce ai giocatori, troppo spesso schiacciati dal potere decisionale dell’ATP e […]
La crisi del settimo anno colpisce anche una delle coppie più vincenti della storia del tennis, quella formata da Carlos Alcaraz e dal suo allenatore, Juan Carlos Ferrero. Un sodalizio che ha permesso al giovanissimo talento di Murcia di bruciare la tappe e raggiungere a suon di vittorie il trono del tennis mondiale a soli […]