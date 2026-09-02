02 Set 2026 07:55 - US Open

US Open, day 3: i risultati del singolare maschile

di Redazione

Primo turno

[1] A. Zverev vs L. Sonego 6-4 3-6 6-7(7) 7-5 6-4
[WC] D. Sweeny b. C. Moutet 7-6(4) 6-4 3-0 rit.
[13] L. Musetti b. A. Fery 6-3 6-3 7-5
[12] R. Jodar vs [LL] Y. Bu rinv.
F. Marozsan vs [WC] M. Zheng rinv.
Z. Svajda vs D. Altmaier rinv.
[LL] A. Gea b. J.M. Cerundolo 6-3 2-6 3-6 6-3 6-1
Z. Bergs vs C. Taberner 6-3 3-6 6-2 2-1 int.
J. de Jong vs [Q] Passaro 2-6 6-2 4-6 1-1 int.
J. Choinski vs B. van de Zandschulp rinv.
[Q] A. Guerrieri vs [6] A. de Minaur rinv.
A. Molcan vs B. Bonzi 2-1 int.
M. Giron vs [32] I. Buse rinv.
[WC] G. Monfils b. D. Vallejo 2-6 6-1 6-2 6-0
[9] T. Fritz b. [WC] Blanch Dar. 6-3 6-2 6-4
M. Bellucci b. [Q] Z. Piros 6-4 6-2 6-0
J-L. Struff b. C. Ugo Carabelli 6-4 6-3 6-3
[24] F. Cerundolo b. F. Misolic 6-4 6-3 7-5
[Q] T. Schoolkate b. [Q] N. Basavareddy 7-6(4) 3-6 6-3 6-4
[5] F. Cobolli b. F. Comesana 3-6 2-6 6-3 6-4 6-4

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