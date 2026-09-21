La famiglia di Oktennis perde una persona importante, soprattutto per chi ha avuto il piacere e l’onore di conoscerla, anche solo scambiandoci poche parole. Se n’è andata Maria Teresa Piano Mortari, la moglie del nostro direttore e fondatore, Daniele Azzolini. Aveva 76 anni. Inutile dire che era appassionata di tennis e che seguiva il nostro […]
21 Set 2026 10:35 - Diamo i Numeri
Ranking ATP/WTA: Sinner, 90 settimane da re. Sale Jovic
di Fabrizio Fidecaro
Novanta settimana da re.
Per Jannik Sinner ha inizio oggi la settimana complessiva numero 90 da sovrano del ranking ATP.
Il fuoriclasse altoatesino svettò su tutti per la prima volta il 10 giugno di due anni fa, restando in cima per 65 settimane consecutive, fino al 7 settembre 2025. Tornò primo dal 3 al 9 novembre seguenti, per poi impossessarsi di nuovo dello scettro lo scorso 13 aprile. Sinner è già certo di mantenere la leadership almeno fino al Master 1000 di Shanghai.
Tra gli italiani, dietro a Jannik, Flavio Cobolli si conferma settimo. Risale Luciano Darderi (20; + 2), che torna ad affacciarsi in una top twenty da cui esce, invece, Lorenzo Musetti (24; – 4).
Entro la centesima posizione abbiamo, inoltre, Matteo Arnaldi (37; 0), Matteo Berrettini (43; 0), Lorenzo Sonego (86; 0) e Mattia Bellucci (88; + 2).
Seguono Andrea Pellegrino (144; + 2), Stefano Travaglia (159; – 1), Marco Cecchinato (161; + 2), Andrea Guerrieri (169; – 2), Federico Cinà (170; – 2) e Francesco Maestrelli (171; – 2).
Nel ranking WTA, immobile la top ten, prosegue l’ascesa della diciottenne statunitense Iva Jovic (13; + 3), che ritocca il career high dopo aver sbancato il “500” di Guadalajara, da lei già vinto dodici mesi or sono.
Bene anche le altre primattrici dell’evento messicano: in particolare, la finalista Peyton Stearns (36; + 24), le semifinaliste Cristina Bucsa (35; + 9) e Liudmila Samsonova (37; + 13), nonché Magdalena Frech (45; + 12), fermatasi ai quarti.
Più giù, risale l’ex numero 2 Paula Badosa (57; + 13), semifinalista nel “250” di San Paolo e guadagnano terreno le protagoniste del match clou rinviato a oggi, Kaitlin Quevedo (90; + 15) e Nadia Podoroska (200; + 117).
In brusco calo, invece, Ekaterina Alexandrova (27; – 6), Katerina Siniakova (53; – 18) e Maya Joint (99; – 31).
Resta ventesima la migliore azzurra, Jasmine Paolini. Alle spalle della toscana e di Elisabetta Cocciaretto (67; 0), guadagna terreno Lisa Pigato (113; + 24), impostasi nel “125” di Caldas da Rainha.
Seguono Lucrezia Stefanini (123; – 4), Lucia Bronzetti (130; – 3) e Tyra Caterina Grant (150; – 1). Debutta fra le duecento la ventiduenne brianzola Samira De Stefano (193; + 64), che ha fatto suo il “125” di Lubiana, battendo in finale la tedesca Mona Barthel. Scivola indietro, al contrario, Nuria Brancaccio (229; – 44).
I top ten del ranking ATP: 1 Jannik Sinner, 2 Alexander Zverev, 3 Carlos Alcaraz, 4 Ben Shelton, 5 Félix Auger-Aliassime, 6 Daniil Medvedev, 7 Flavio Cobolli, 8 Frances Tiafoe, 9 Alex de Minaur, 10 Taylor Fritz.
Le top ten del ranking WTA: 1 Elena Rybakina, 2 Aryna Sabalenka, 3 Jessica Pegula, 4 Coco Gauff, 5 Mirra Andreeva, 6 Linda Noskova, 7 Elina Svitolina, 8 Karolina Muchova, 9 Iga Swiatek, 10 Marta Kostyuk.