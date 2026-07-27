Ranking ATP/WTA: Djokovic rientra in top five. Tagger, debutto tra le 50

Novak Djokovic rientra nella top five del ranking ATP. Il trentanovenne serbo vi mancava dal post-Roland Garros, quando dalla quarta era scivolato alla settima posizione. Oggi, pur senza essere sceso in campo, risale due gradini, divenendo quinto.

Il ventiquattro volte campione Slam si giova dei cali patiti da Alex de Minaur (sesto; – 1) e Ben Shelton (ottavo; – 2), cui sono “scaduti”, rispettivamente, il titolo e il piazzamento in semifinale ottenuti l’anno scorso nel “500” di Washington. Davanti allo statunitense va anche Daniil Medvedev (settimo; + 1).

Più in basso, si distinguono i vincitori dei “250” di Estoril e Kitzbühel.

Il francese Luca Van Assche, impostosi in Portogallo, mette a segno un bel + 30, salendo al n. 48, suo nuovo career high.

Molto bene anche il suo connazionale Quentin Halys, che ha prevalso in Austria: per lui un + 31 che lo issa fino al n. 52. In questo caso non si tratta di best ranking, perché il ventinovenne di Bondy è stato n. 46 il 30 giugno dell’anno scorso.

In ascesa pure Alexander Blockx (32; + 6) e Hugo Gaston (90; + 19), nell’ordine finalista e semifinalista nella prova lusitana.

Brusco calo, invece, per Corentin Moutet (57; – 17), Botic van de Zandschulp (69; – 14) e Damir Dzumhur (102; – 15).

Per quanto riguarda gli italiani, Jannik Sinner inizia oggi la settimana complessiva numero 82 da leader mondiale. Dietro al fuoriclasse altoatesino sono stabili Flavio Cobolli (nono) e Lorenzo Musetti (quindicesimo).

Tra i cento abbiamo, inoltre, Luciano Darderi (23; – 2), Matteo Arnaldi (35; – 2), Matteo Berrettini (41; + 1), Lorenzo Sonego (80; – 3) e Mattia Bellucci (81; – 2).

Seguono Andrea Pellegrino (137; + 1), Stefano Travaglia (142; + 1), Francesco Maestrelli (149; 0), Luca Nardi (165; – 1), Marco Cecchinato (174; – 1), Federico Cinà (181; + 3), Gianluca Cadenasso (198; – 2). Scivola ben oltre il duecentesimo posto Francesco Passaro (220; – 20), preceduto anche da Lorenzo Giustino (201; 0) e Andrea Guerrieri (215; – 2).

Nel ranking WTA, immobili le prime venti, i balzi più rilevanti sono compiuti dalle protagoniste dei due tornei “250” in programma, quelli di Praga e Amburgo.

Nella Repubblica Ceca si è imposta la promettente diciottenne austriaca Lilli Tagger (45; + 29), al primo centro nel Tour maggiore. L’allieva di Francesca Schiavone, nata a Lienz nel febbraio 2008, ha sconfitto nel match clou l’ucraina Daria Snigur (43; + 11): entrambe si regalano il nuovo career high.

Primato personale anche per la trentunenne tedesca Tamara Korpatsch (46; + 35), che ha sbancato l’evento di casa, prevalendo in finale sull’ungherese Anna Bondar (77; + 20). Per lei è il secondo trofeo, dopo quello colto a Cluj-Napoca tre anni fa.

Perdono terreno, al contrario, Leylah Fernandez (34; – 9), Emma Raducanu (49; – 12), Magda Linette (65; – 14), Caty McNally (73; – 20) e Taylor Townsend (105; – 22).

La migliore azzurra, Jasmine Paolini, si conferma quindicesima. Alle spalle della toscana figurano Elisabetta Cocciaretto (71; – 2), Lucia Bronzetti (118; + 2), Lisa Pigato (129; 0), Lucrezia Stefanini (144; – 2), Tyra Caterina Grant (151; – 3) e Nuria Brancaccio (167; + 22 con la finale nel W75 di Cordenons).

I top ten del ranking ATP: 1 Jannik Sinner, 2 Alexander Zverev, 3 Carlos Alcaraz, 4 Félix Auger-Aliassime, 5 Novak Djokovic (+ 2), 6 Alex de Minaur (- 1), 7 Daniil Medvedev (+ 1), 8 Ben Shelton (- 2), 9 Flavio Cobolli, 10 Taylor Fritz.

Le top ten del ranking WTA: 1 Aryna Sabalenka, 2 Elena Rybakina, 3 Jessica Pegula, 4 Coco Gauff, 5 Mirra Andreeva, 6 Karolina Muchova, 7 Linda Noskova, 8 Iga Swiatek, 9 Amanda Anisimova, 10 Elina Svitolina.

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