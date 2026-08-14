Ranking ATP/WTA: Swiatek rientra in top five, Shelton vi si riavvicina

Iga Swiatek rientra nella top five del ranking WTA, Ben Shelton si riavvicina ai primi cinque del ranking ATP.

In maniera inconsueta, sia la classifica femminile sia quella maschile escono oggi, venerdì 14 agosto, all’indomani della conclusione dei Canadian Open, ma ufficialmente retrodatate a lunedì 10.

Tra le donne, il successo ottenuto nel “1000” di Toronto permette alla polacca di risalire tre gradini, issandosi al quinto. La venticinquenne di Varsavia si mette alle spalle Mirra Andreeva (sesta), Karolina Muchova (settima) e Linda Noskova (ottava), che scendono di un posto ciascuna.

Da notare come, nel corso della stagione, l’ex numero uno non avesse ancora mai raggiunto una finale: nel torneo canadese, si è sbloccata, battendo in semifinale Elina Svitolina e nel match clou Elena Rybakina.

Quest’ultima consolida il secondo posto, riducendo le distanze dalla sovrana Aryna Sabalenka (8316 punti contro 8670), eliminata negli ottavi.

In top twenty recuperano posizioni Belinda Bencic (12; + 2) e Diana Shnaider (14; + 3), entrambe nei quarti, mentre perde terreno Victoria Mboko (17; – 5), che aveva vinto l’anno scorso a Montreal.

La migliore azzurra, Jasmine Paolini, si conferma quindicesima. Alle spalle della toscana figurano Elisabetta Cocciaretto (60; – 1), Lucia Bronzetti (116; – 1), Lisa Pigato (135; – 2), Lucrezia Stefanini (142; + 5), Tyra Caterina Grant (153; + 2) e Nuria Brancaccio (190; – 29).

Tra gli uomini, come accennato, Ben Shelton, impostosi nel Master 1000 in scena a Montreal, torna in prossimità della top five, passando dal decimo al sesto posto (+ 4): è a un passo da quel n. 5 che ha già occupato lo scorso novembre.

Il mancino di Atlanta, che aveva fatto suo il titolo già dodici mesi fa in quel di Toronto, sorpassa Daniil Medvedev (settimo), Alex de Minaur (ottavo), Taylor Fritz (nono) e Flavio Cobolli (decimo), tutti indietro di una posizione.

Sono ormai in prossimità dell’élite mondiale due giovani emergenti, lo spagnolo Rafael Jodar (11; + 4) e lo statunitense Learner Tien (12; + 7), entrambi approdati al penultimo atto dell’evento nordamericano.

Il sorprendente finalista, l’altro statunitense Brandon Nakashima, avvicina, invece, la top twenty, issandosi dal n. 31 al n. 22 (+ 9).

Più giù, bene anche Daniel Merida (40; + 23), nei quarti, e Thiago Agustin Tirante (50; + 15), negli ottavi.

Per quanto riguarda gli italiani, Jannik Sinner si avvia a concludere la settimana numero 84 da leader assoluto.

Dietro di lui, troviamo il già citato Cobolli, Lorenzo Musetti (15; – 2) e Luciano Darderi (20; + 2), che, con il piazzamento nei quarti, si riaffaccia tra i venti.

Tra i cento abbiamo, inoltre, Matteo Arnaldi (34; + 1), Matteo Berrettini (42; – 2), Mattia Bellucci (81; – 1) e Lorenzo Sonego (88; 0).

Seguono Andrea Pellegrino (135; – 1), Stefano Travaglia (140; 0), Francesco Maestrelli (166; – 5), Luca Nardi (168; – 4), Marco Cecchinato (173; – 3) e Federico Cinà (174; + 4).

Debutta nei duecento Andrea Guerrieri (189; + 24), finalista nel Challenger di Grodzisk Mazowiecki, in Polonia. Il ventisettenne emiliano precede Lorenzo Giustino (195; + 3) e Gianluca Cadenasso (196; – 4).

I top ten del ranking ATP: 1 Jannik Sinner, 2 Carlos Alcaraz, 3 Alexander Zverev, 4 Félix Auger-Aliassime, 5 Novak Djokovic, 6 Ben Shelton (+ 4), 7 Daniil Medvedev (- 1), 8 Alex de Minaur (- 1), 9 Taylor Fritz (- 1), 10 Flavio Cobolli (- 1).

Le top ten del ranking WTA: 1 Aryna Sabalenka, 2 Elena Rybakina, 3 Jessica Pegula, 4 Coco Gauff, 5 Iga Swiatek (+ 3), 6 Mirra Andreeva (- 1), 7 Karolina Muchova (- 1), 8 Linda Noskova (- 1), 9 Elina Svitolina, 10 Amanda Anisimova.

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