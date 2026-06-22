Ranking ATP/WTA: Noskova, debutto in top ten. Risale Tiafoe

Una top ten nuova di zecca nel ranking WTA. Si tratta di Linda Noskova, che, grazie al titolo ottenuto ieri nel “500” di Berlino, sale dal tredicesimo al decimo posto (+ 3), debuttando così nell’élite mondiale.

La ventunenne ceca, che nel match clou ha sconfitto la n. 4 Jessica Pegula, rimpiazza la connazionale Karolina Muchova, ora undicesima (- 1).

Un’altra ceca, Marie Bouzkova, si è aggiudicata il “250” di Nottingham e ciò le consente di risalire in ventiduesima posizione (+ 5).

Più giù, brillano Nikola Bartunkova (46; + 16), nei quarti a Berlino, Diane Parry (47; + 13), al secondo turno nel medesimo evento partendo dalle qualificazioni, e l’ex regina Karolina Pliskova (74; + 13), che prosegue il suo recupero con la semifinale a Nottingham.

In brusco calo, invece, Xinyu Wang (52; – 20), Mccartney Kessler (62; – 18), Dayana Yastremska (66; – 16) e, soprattutto, Marketa Vondrousova (122; – 73), che dodici mesi or sono si era imposta nella capitale della Germania.

La migliore azzurra, Jasmine Paolini, si conferma quattordicesima. Alle spalle della toscana figurano Elisabetta Cocciaretto (44; + 2), Lucia Bronzetti (127; – 1), Lisa Pigato (134; + 1), Lucrezia Stefanini (163; 0), Nuria Brancaccio (170; – 2) e Tyra Caterina Grant (173; – 12).

Nella top ten del ranking ATP si registra uno scambio di posizioni: Taylor Fritz, finalista nel “500” di Halle, diventa settimo (+ 2), relegando Daniil Medvedev in nona piazza (– 2): tra loro resta Novak Djokovic, che si conferma ottavo.

Il successo sull’erba tedesca consente a Frances Tiafoe (19; + 7) di rientrare fra i venti, cosa che non riesce per un pelo a Francisco Cerundolo (21; + 6), che ha fatto suo il torneo di analoga categoria in scena al Queen’s Club di Londra.

Per il resto, brillano Raphael Collignon (43; + 8), nei quarti ad Halle dalle quali, Daniel Altmaier (59; + 22), inatteso semifinalista nello stesso torneo, Luca Van Assche (82; + 18), vincitore del Challenger di Parma, e Rinky Hijikata (83; + 21), nei quarti al Queen’s dalle quali.

Continua la forzata discesa di Holger Rune (79; – 16) e Jack Draper (160; – 47), ancora fermi ai box (il secondo rientrerà questa settimana a Eastbourne).

Sono sempre quattro gli italiani in top twenty. Dietro a Jannik Sinner, numero uno per la settantasettesima settimana complessiva, troviamo Flavio Cobolli (decimo; 0), Lorenzo Musetti (quindicesimo; 0) e Luciano Darderi (sedicesimo; + 1).

Tra i primi cento abbiamo, inoltre, Matteo Arnaldi (35; – 1), Matteo Berrettini (49; 0), Mattia Bellucci (65; + 9 con il secondo turno a Halle dalle qualificazioni) e Lorenzo Sonego (72; – 7).

Seguono Francesco Maestrelli (128; – 4), Stefano Travaglia (130; + 2), Andrea Pellegrino (131; + 2), Marco Cecchinato (159; + 8), Luca Nardi (169; + 4), Federico Cinà (180; + 1), Francesco Passaro (190; – 12), Gianluca Cadenasso (192; + 2) e Giulio Zeppieri (195; – 2).

I top ten del ranking ATP: 1 Jannik Sinner, 2 Carlos Alcaraz, 3 Alexander Zverev, 4 Félix Auger-Aliassime, 5 Ben Shelton, 6 Alex de Minaur, 7 Taylor Fritz (+ 2), 8 Novak Djokovic, 9 Daniil Medvedev (- 2), 10 Flavio Cobolli.

Le top ten del ranking WTA: 1 Aryna Sabalenka, 2 Elena Rybakina, 3 Iga Swiatek, 4 Jessica Pegula, 5 Mirra Andreeva, 6 Amanda Anisimova, 7 Coco Gauff, 8 Elina Svitolina, 9 Victoria Mboko, 10 Linda Noskova (+ 3).

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