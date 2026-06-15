Ranking ATP/WTA: Vekic e Montgomery scalatrici, Majchrzak top 50

Due vincitrici inattese per altrettante scalate del ranking WTA. I tornei del circuito maggiore conclusi ieri hanno incoronato a sorpresa Vekic e Montgomery, e, come logico, entrambe guadagnano moltissimo terreno in classifica.

Nel “500” in scena al Queen’s Club di Londra ha trionfato Donna Vekic, che era stata ripescata dalle qualificazioni come lucky loser, dopo aver perso con Anna Blinkova. La croata, che è stata diciassettesima nel gennaio dell’anno scorso ma non vinceva un torneo dal marzo 2023 (Monterrey), mette a segno così un sonante + 43, passando in un colpo solo dal n. 76 al n. 33.

È ancor più clamoroso il balzo in avanti compiuto da Robin Montgomery, che ha conquistato il primo titolo nel “250” di ‘s-Hertogenbosch partendo dalle quali (senza disputare la finale per il forfait di Barbora Krejcikova). Lunedì scorso, infatti, la ventunenne statunitense era appena n. 484, mentre oggi torna direttamente fra le duecento, al n. 194, con un impressionante + 290. Nel giugno dell’anno scorso Montgomery era stata n. 95, ma poi è rimasta ai box per quasi dieci mesi in seguito a un grave infortunio al polso destro, rientrando solo a fine marzo.

In top ten, la fresca campionessa del Roland Garros Mirra Andreeva eguaglia il career high, scalzando dalla quinta posizione Amanda Anisimova (sesta; – 1). La russa, che non è scesa in campo, si giova dell’uscita nei quarti della statunitense nella capitale britannica, dove l’anno scorso aveva raggiunto il match clou.

Bene anche altre protagoniste del torneo londinese, in particolare la finalista Emma Raducanu (31; + 11) e la semifinalista Katie Boulter (56; + 17). Si riaffaccia tra le cento l’ex numero uno Karolina Pliskova (87; + 19), spintasi ai quarti.

Precipita indietro la tedesca Tatjana Maria (117; – 65), che nel medesimo torneo si è qualificata e ha passato un turno in main draw, ma dodici mesi or sono aveva addirittura conquistato il titolo.

La migliore azzurra, Jasmine Paolini, si conferma quattordicesima. Alle spalle della toscana, troviamo Elisabetta Cocciaretto (46; – 5), Lucia Bronzetti (126; + 21 con la finale nel “125” di Modena), Lisa Pigato (135; – 3), Tyra Caterina Grant (161; – 4), Lucrezia Stefanini (163; + 6) e Nuria Brancaccio (168; + 9).

Anche nel ranking ATP si verifica uno scambio di posizioni in top ten: il piazzamento in semifinale nel “250” di ‘s-Hertogenbosch consente a Daniil Medvedev di sottrarre la settima piazza a Novak Djokovic.

In Olanda a imporsi è stato Kamil Majchrzak. Grazie al successo in finale, ottenuto al tie-break decisivo su Alex de Minaur (cui ha negato così l’ingresso in top five), il polacco debutta nei cinquanta alla bella età di trent’anni, compiuti a gennaio: ora è quarantasettesimo (+ 29).

Brusco calo, al contrario, per il canadese Gabriel Diallo (84; – 30), che si era aggiudicato il trofeo dodici mesi or sono e stavolta è uscito al primo round.

Sono sempre quattro gli italiani in top twenty. Dietro a Jannik Sinner, numero uno per la settantaseiesima settimana complessiva, figurano Flavio Cobolli (decimo; 0), Lorenzo Musetti (quindicesimo; + 1) e Luciano Darderi (diciassettesimo; + 1).

Tra i primi cento abbiamo, inoltre, Matteo Arnaldi (34; 0), Matteo Berrettini (49; – 1), Lorenzo Sonego (65; + 1) e Mattia Bellucci (74; + 4).

Seguono Francesco Maestrelli (124; + 2), Stefano Travaglia (132; + 2), Andrea Pellegrino (133; – 24), Marco Cecchinato (167; + 5), Luca Nardi (173; – 14), Francesco Passaro (178; – 12), Federico Cinà (181; + 4), Giulio Zeppieri (193; – 1) e Gianluca Cadenasso (194; – 1).

I top ten del ranking ATP: 1 Jannik Sinner, 2 Carlos Alcaraz, 3 Alexander Zverev, 4 Félix Auger-Aliassime, 5 Ben Shelton, 6 Alex de Minaur, 7 Daniil Medvedev (+ 1), 8 Novak Djokovic (- 1), 9 Taylor Fritz, 10 Flavio Cobolli.

Le top ten del ranking WTA: 1 Aryna Sabalenka, 2 Elena Rybakina, 3 Iga Swiatek, 4 Jessica Pegula, 5 Mirra Andreeva (+ 1), 6 Amanda Anisimova (- 1), 7 Coco Gauff, 8 Elina Svitolina, 9 Victoria Mboko, 10 Karolina Muchova.

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