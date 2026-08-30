Ranking ATP/WTA: Buse e Parry, titoli da career high

Ignacio Buse riparte da Winston-Salem. Il ventiduenne peruviano ha fatto suo il “250” della North Carolina, ottenendo così il secondo titolo in carriera nel circuito maggiore, dopo il “500” di Amburgo lo scorso maggio.

Da allora Buse aveva stentato a esprimersi su quei livelli brillanti, vincendo solo cinque incontri negli otto tornei disputati in seguito e raggiungendo i quarti solo a Kitzbühel. Ora il nuovo slancio, che gli permette di salire al numero 30 del ranking ATP, sei gradini più in alto rispetto a lunedì scorso (e uno rispetto al post-Amburgo), suo nuovo primato personale.

Nel match clou Ignacio ha avuto la meglio sul francese Arthur Fery (33; + 4), che a sua volta sigla il career high.

In vetta resta saldo Jannik Sinner, leader assoluto per la settimana numero 87. Tra gli italiani, dietro di lui figurano, stabili, Flavio Cobolli (sesto) e Lorenzo Musetti (quattordicesimo).

Tra i cento abbiamo, inoltre, Luciano Darderi (22; 0), Matteo Arnaldi (36; – 2), Matteo Berrettini (43; 0), Lorenzo Sonego (89; + 2) e Mattia Bellucci (95; + 1).

Seguono Andrea Pellegrino (129; 0), Stefano Travaglia (147; 0), Marco Cecchinato (166; 0), Francesco Maestrelli (168; 0), Federico Cinà (181; 0), Andrea Guerrieri (187; 0) e Gianluca Cadenasso (194; 0).

Nel ranking WTA la protagonista della settimana è Diane Parry, che nel “500” di Monterrey ha conquistato il primo titolo nel Tour maggiore. La francese, che compirà ventiquattro anni tra due giorni, sale di colpo dal n. 50 al n. 31, con un brillante + 19.

Parry ha prevalso in finale su Elise Mertens (20; + 4), che, comunque, grazie al piazzamento, rientra in top twenty, relegandone al di fuori la migliore azzurra, Jasmine Paolini (21; – 1).

Alle sue spalle della toscana, fra le azzurre, troviamo Elisabetta Cocciaretto (67; – 1), Lucrezia Stefanini (119; 0), Lisa Pigato (130; 0), Lucia Bronzetti (135; 0), Tyra Caterina Grant (149; 0) e Nuria Brancaccio (189; 0).

I top ten del ranking ATP: 1 Jannik Sinner, 2 Alexander Zverev, 3 Carlos Alcaraz, 4 Félix Auger-Aliassime, 5 Novak Djokovic, 6 Flavio Cobolli, 7 Alex de Minaur, 8 Daniil Medvedev, 9 Ben Shelton, 10 Taylor Fritz.

Le top ten del ranking WTA: 1 Aryna Sabalenka, 2 Elena Rybakina, 3 Jessica Pegula, 4 Coco Gauff, 5 Mirra Andreeva, 6 Linda Noskova, 7 Karolina Muchova, 8 Iga Swiatek, 9 Elina Svitolina, 10 Amanda Anisimova.

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