BJK Cup Finals: l’Italia frana contro l’Ucraina, niente tris

L’Italia torna a perdere in Billie Jean King Cup dopo tre anni, sconfitta con un netto 0-2 contro l’Ucraina. Per la nazionale guidata da Ilya Marchenko si tratta di un risultato storico con la prima finale in assoluto in una competizione a squadre.

Dodici mesi fa l’Italia aveva saputo ribaltare una serie contro le ucraine, sempre in semifinale, che sembrava quasi spacciata dopo la netta sconfitta di Elisabetta Cocciaretto contro Marta Kostyuk e una Jasmine Paolini che non aveva mai battuto Elina Svitolina in carriera. Quel giorno, invece, la toscana fece l’impresa nel suo singolare e nel doppio, assieme a Sara Errani, conquistarono la finale poi vinta contro gli Stati Uniti d’America.

Stavolta, la sconfitta è stata netta e pesante. Dopo le grandi fatiche e la pesante batosta rimediata contro Zhang Shuai, Cocciaretto è stata panchinata da Tathiana Garbin in favore di Tyra Grant, che però non è riuscita a superare Anhelina Kalinina. L’ucraina si è imposta 6-3 6-4 e ancora una volta, per la squadra italiana, si è evidenziata in maniera importante l’assenza di una seconda singolarista capace di prendersi un punto spesso fondamentale. Soprattutto quest’anno, con Paolini a cui manca qualcosa in termini di brillantezza e non ha avuto la forza e la solidità nel resistere a Svitolina.

6-2 6-2 il punteggio conclusivo in favore della tennista in top-10, la cui esultanza con una racchetta lanciata di rabbia a terra sembrava mostrare quanto cercasse la vendetta su un anno fa. Domani, dunque, l’Ucraina giocherà per il titolo contro la Cechia che ieri si è imposta con un altro 2-0 contro la Spagna grazie ai successi di Karolina Muchova e Linda Noskova contro Jessica Bouzas Maneiro e Cristina Bucsa.

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