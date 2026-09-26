E’ morta a 60 anni Elena Pero, la storica voce del tennis di Sky Sport, una delle figure più rilevanti del panorama giornalistico sportivo in Italia. “Ma per noi soprattutto una collega, un’amica, una persona straordinaria e indimenticabile”, ha commentato il direttore di Sky Sport, Federico Ferri.“Non ha saltato una telecronaca, neppure durante la malattia. […]
26 Set 2026 16:21 - Senza categoria
BJK Cup Finals: l’Italia frana contro l’Ucraina, niente tris
di Diego Barbiani
L’Italia torna a perdere in Billie Jean King Cup dopo tre anni, sconfitta con un netto 0-2 contro l’Ucraina. Per la nazionale guidata da Ilya Marchenko si tratta di un risultato storico con la prima finale in assoluto in una competizione a squadre.
Dodici mesi fa l’Italia aveva saputo ribaltare una serie contro le ucraine, sempre in semifinale, che sembrava quasi spacciata dopo la netta sconfitta di Elisabetta Cocciaretto contro Marta Kostyuk e una Jasmine Paolini che non aveva mai battuto Elina Svitolina in carriera. Quel giorno, invece, la toscana fece l’impresa nel suo singolare e nel doppio, assieme a Sara Errani, conquistarono la finale poi vinta contro gli Stati Uniti d’America.
Stavolta, la sconfitta è stata netta e pesante. Dopo le grandi fatiche e la pesante batosta rimediata contro Zhang Shuai, Cocciaretto è stata panchinata da Tathiana Garbin in favore di Tyra Grant, che però non è riuscita a superare Anhelina Kalinina. L’ucraina si è imposta 6-3 6-4 e ancora una volta, per la squadra italiana, si è evidenziata in maniera importante l’assenza di una seconda singolarista capace di prendersi un punto spesso fondamentale. Soprattutto quest’anno, con Paolini a cui manca qualcosa in termini di brillantezza e non ha avuto la forza e la solidità nel resistere a Svitolina.
6-2 6-2 il punteggio conclusivo in favore della tennista in top-10, la cui esultanza con una racchetta lanciata di rabbia a terra sembrava mostrare quanto cercasse la vendetta su un anno fa. Domani, dunque, l’Ucraina giocherà per il titolo contro la Cechia che ieri si è imposta con un altro 2-0 contro la Spagna grazie ai successi di Karolina Muchova e Linda Noskova contro Jessica Bouzas Maneiro e Cristina Bucsa.