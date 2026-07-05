Si è da poco conclusa l’intervista con Stefano Cobolli, padre e allenatore di Flavio Cobolli: una conversazione franca e illuminante per comprendere i progressi del giovane tennista. Come ha spiegato il tecnico, “i margini di miglioramento sono ancora molto ampi: dovremo lavorare ancora molto su questo aspetto”. Parlando del figlio, Cobolli ha sottolineato: “Flavio è […]
05 Lug 2026 23:00 - Wimbledon
Wimbledon, un Sinner non al meglio fa fuori Mochizuki: ora Struff
di Roberto Bartolozzi
Doveva essere una partita tranquilla per Jannik Sinner, per lunghi tratti, lo è stata, ma non sono mancati momenti dove qualcosa non ha funzionato come Shintaro Mochizuki, il giapponese che nel turno precedente aveva eliminato la giovane promessa spagnola Rafael Jodar, si è confermato un prospetto interessante, dotato di ottima sensibilità nei pressi della rete. Dopo un primo set abbastanza equilibrato, in cui ha ceduto il servizio nel terzo gioco senza però disunirsi, il nipponico ha mantenuto solidi turni alla battuta, arrendendosi solo per 6-3. Nella seconda frazione Mochizuki ha alzato ulteriormente il livello, interpretandola con notevole intelligenza tattica e guadagnandosi un tie-break meritato. Lì, tuttavia, è emersa con forza la superiorità del numero uno del mondo: Jannik Sinner ha dominato lo spareggio per 7-0, incanalando l’incontro dalla propria parte. In avvio di terzo set Sinner ha strappato subito la battuta all’avversario, balzando in un attimo sul 2-0. Mochizuki è rimasto però lucido e, arrivato al sesto gioco, ha costruito tre palle break sul servizio dell’azzurro: tutte annullate magistralmente da Jannik con tre servizi vincenti, preludio al 4-2. Tornato alla battuta, il giapponese ha a sua volta cancellato tre chance di break, tenendo il game con scambi di altissima qualità. Sinner ha quindi protetto il turno di servizio successivo e, nel game seguente, si è procurato il primo match point, convertendolo immediatamente per chiudere 6-3 7-6 6-3. A Londra si va dunque ai quarti, con Sinner deciso a proseguire il cammino sui prati verdi verso un altro successo.
Dalla stessa categoria
Seguici su Facebook
Extra
Serena Williams torna nel circuito WTA, ora è davvero ufficiale. La statunitense classe 1981, vincitrice di 73 titoli nel tour mondiale e 23 volte campionessa Slam in una carriera costellata di record e traguardi storici, sarà di nuovo in campo a quasi quattro anni dall’ultima partita giocata. Era lo US Open 2022 e l’ex numero […]
Per molti anni il tennis in Italia è stato considerato uno sport elegante ma distante dal grande pubblico, seguito soprattutto durante gli Slam o nei momenti in cui emergeva qualche talento particolare. Oggi la situazione è completamente diversa. Il tennis è tornato al centro dell’attenzione mediatica, riempiendo palinsesti televisivi, social network e discussioni quotidiane tra […]
Dal 1999 a oggi, la durata media di un match del Grande Slam maschile è aumentata di oltre mezz’ora, un incremento del 23,4% che non si spiega solo con l’ascesa dei giocatori di fondo campo o con le superfici più lente: racconta una trasformazione profonda del tennis professionistico, in cui la resistenza fisica ha progressivamente […]
A due settimane dall’inizio degli open d’Australia, Novak Djokovic abbandona la PTPA (Professional Tennis Players Association), il sindacato dei giocatori alternativo all’ATP che lui stesso aveva contribuito a fondare nel 2020 insieme a Vasek Pospisil. L’associazione era nata con l’obiettivo ambizioso di dare finalmente voce ai giocatori, troppo spesso schiacciati dal potere decisionale dell’ATP e […]
La crisi del settimo anno colpisce anche una delle coppie più vincenti della storia del tennis, quella formata da Carlos Alcaraz e dal suo allenatore, Juan Carlos Ferrero. Un sodalizio che ha permesso al giovanissimo talento di Murcia di bruciare la tappe e raggiungere a suon di vittorie il trono del tennis mondiale a soli […]