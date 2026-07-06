Wimbledon, straordinario Cobolli! E’ ai quarti di finale

Flavio Cobolli ha superato l’australiano Alex De Minaur e ha centrato l’accesso ai quarti di finale a Wimbledon. Primo set in equilibrio fino al 5-5, quando l’azzurro ha strappato il servizio all’avversario chiudendo 7-5. Nel secondo parziale, sotto 2-5, l’italiano ha firmato una rimonta di carattere: ha agganciato il 5-5, ha imposto il tie-break e lo ha conquistato 7-4. Nel terzo set si sono alternati break e controbreak, con De Minaur incapace di confermare la battuta nei momenti decisivi: 6-3 il punteggio conclusivo. Con questo successo (7-5, 7-6[4], 6-3), Cobolli approda tra i migliori otto del prestigioso torneo londinese, confermando la costante crescita del suo tennis.

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