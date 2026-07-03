Wimbledon, sulla strada del vero Sinner

Si è da poco conclusa l’intervista con Stefano Cobolli, padre e allenatore di Flavio Cobolli: una conversazione franca e illuminante per comprendere i progressi del giovane tennista. Come ha spiegato il tecnico, “i margini di miglioramento sono ancora molto ampi: dovremo lavorare ancora molto su questo aspetto”. Parlando del figlio, Cobolli ha sottolineato: “Flavio è […]
Prova finalmente autoritaria del numero uno del mondo Jannik Sinner, che firma la sua prima affermazione davvero convincente sui prati inglesi. L’azzurro ha regolato lo statunitense Jeason Brooksby, tennista dotato e capace di buon ritmo, ma alla lunga penalizzato da una minore continuità rispetto al nostro portacolori. Primo set lineare fino al 3-3, poi l’allungo decisivo: nel nono gioco Sinner strappa il servizio all’americano e chiude la frazione 6-4. Copione simile nel secondo parziale, con l’azzurro che piazza il break al settimo game, replica anche nel nono e archivia 6-3. Nel terzo set arriva l’unico sussulto di Brooksby, che sorprende in apertura e va 1-0, ma subisce immediatamente il controbreak. La sfida resta sui binari dell’equilibrio fino al fatidico settimo gioco: Sinner mette la freccia sul 4-3, tiene la battuta e si presenta a servire per il match. Qui lo statunitense trova un ultimo guizzo, toglie il servizio all’altoatesino e accorcia sul 5-4. Nel game successivo, però, l’azzurro è puntuale: vola 15-40, si vede annullare due match point, ma chiude al terzo tentativo. Finale 6-4 6-3 6-4 in due ore e 13 minuti. Ad attenderlo ora c’è il giapponese Mosichuki, che a sorpresa ha eliminato il giovane Jodar, promessa del tennis spagnolo.
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