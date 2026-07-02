Wimbledon day 4: i risultati del singolare maschile

Si è da poco conclusa l’intervista con Stefano Cobolli, padre e allenatore di Flavio Cobolli: una conversazione franca e illuminante per comprendere i progressi del giovane tennista. Come ha spiegato il tecnico, “i margini di miglioramento sono ancora molto ampi: dovremo lavorare ancora molto su questo aspetto”. Parlando del figlio, Cobolli ha sottolineato: “Flavio è […]
Secondo turno
[23] R. Jodar b. P. Carreno Busta 3-6 6-3 1-6 6-3 6-4
J.-L. Struff b. [28] B. Nakashima 4-6 7-6(6) 7-6(5) 6-7(8) 7-6(7)
[5] A. de Minaur b. A. Mannarino 6-3 6-2 6-2
Z. Svajda b. K. Majchrzak 2-6 6-2 6-7(5) 6-4 6-3
[19] K. Khachanov b. Y. Hanfmann 6-3 6-4 6-4
[9] F. Cobolli b. J. Duckworth 7-6(4) 3-6 7-6(3) 6-1
[WC] G. Dimitrov b. [15] J. Mensik 7-6(5) 4-6 7-5 6-3
M. Berrettini b. [20] A. Fils 6-4 7-5 3-6 6-3
Z. Bergs b. [Q] J. Faria 7-6(6) 4-6 6-2 6-3
[WC] A. Fery b. [Q] O. Virtanen 6-7 7-6(3) 6-3 6-3
[6] T. Fritz b. P. Kypson 6-2 6-2 7-5
L. Sonego b. G. Diallo 7-6(4) 4-6 7-6(4) 6-7(6) 6-2
[17] F. Tiafoe b. J. Choinski 4-6 6-2 7-5 6-2
[10] A. Bublik b. [Q] K. Jacquet 6-3 6-4 7-6(5)
[13] J. Lehecka b. A. Molcan 6-3 6-2 6-4
J. Munar b. [WC] J. Fearnley 6-4 7-6(3) 6-4
M. Giron b. Q. Halys 7-6(5) 6-3 6-4
[2] A. Zverev b. V. Royer 6-1 6-3 7-6(3)
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