Wimbledon day 2: i risultati del singolare maschile

Si è da poco conclusa l’intervista con Stefano Cobolli, padre e allenatore di Flavio Cobolli: una conversazione franca e illuminante per comprendere i progressi del giovane tennista. Come ha spiegato il tecnico, “i margini di miglioramento sono ancora molto ampi: dovremo lavorare ancora molto su questo aspetto”. Parlando del figlio, Cobolli ha sottolineato: “Flavio è […]
Primo turno
B. Nakashima b. J. Pinnington Jones 6-3 7-6(5) 7-5
J. De Jong b. R. Hijikata 7-6(4) 3-6 5-7 6-4 6-3
[5] A. de Minaur vs R. Burruchaga 7-6(5) 6-1 6-0
A. Mannarino b. T. Droguet 6-2 6-4 6-1
Z. Svajda b. [LL] P. Llamas Ruiz 6-1 6-2 6-4
K. Majchrzak b. [19] A. Tabilo 6-3 7-5 7-5
[19] K. Khachanov vs [Q] B. Harris 6-3 5-7 6-3 6-3
Y. Hanfmann b. G. Mpetshi Perricard 6-7(6) 7-6(9) 6-2 6-3
J. Duckworth b. T. Griekspoor 6-4 4-6 7-5 6-4
M. Navone vs [9] F. Cobolli 6-1 6-7(5) 3-6 int. per oscurità
[15] J. Mensik b. [WC] T. Samuel 5-7 6-3 6-3 3-6 7-6(7)
[WC] G. Dimitrov b. [Q] D. Sweeny 7-6(4) 6-3 7-5
M. Berrettini b. [WC] S. Wawrinka 6-7(7) 7-6(16) 7-6(7) 7-6(5)
[20] A. Fils b. R. Collignon 7-5 6-1 6-3
Z. Bergs b. [27] U. Humbert 6-2 7-5 4-6 3-6 6-3
[Q] J. Faria b. S. Shimabukuro 7-6(6) 6-3 6-7(2) 6-3
[WC] A. Fery b. D. Dzumhur 3-6 6-2 6-2 6-1
[Q] O. Virtanen b. [4] B. Shelton 6-4 3-6 6-7(8) 6-2 7-6(9)
[6] T. Fritz b. [LL] D. Lajovic 6-3 6-4 6-3
P. Kypson b. [Q] M. McDonald 3-6 6-1 6-4 6-4
G. Diallo b. B. Bonzi 1-6 4-6 7-6(5) 6-3 3-1 rit.
L. Sonego b. [29] T. Etcheverry 6-4 6-4 6-7(2) 7-6(4)
[17] F. Tiafoe vs T. Atmane 7-6(6) 6-1 4-6 int. per oscurità
J. Choinski b. V. Kopriva 6-3 7-5 6-2
[Q] K. Jacquet b. [Q] V. Gaubas 6-3 6-4 7-6(2)
[10] A. Bublik b. T. Kokkinakis 4-6 6-3 6-7(10) 6-3 6-4
[13] J. Lehecka b. A. Popyrin 6-4 6-2 6-4
A. Molcan vs D. Altmaier 6-4 3-6 7-5 int. per oscurità
[WC] J. Fearnley b. A. Michelsen 3-6 4-6 6-2 6-3 6-2
J. Munar b. [18] F. Cerundolo 6-1 6-4 6-3
Q. Halys b. [32] M. Arnaldi 3-6 6-1 7-6(5) 6-3
M. Giron b. C. Moutet 4-6 6-4 7-5 6-4
V. Royer b. [WC] H. Wendelken 4-6 6-3 6-3 6-3
[2] A. Zverev b. A. Blockx 6-4 6-7(8) 7-6(5) 7-6(0)
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