L’erba di Wimbledon e i dubbi di Sinner: ecco come il sorteggio ridisegna la corsa allo Slam

Dopo la delusione di Parigi sono tornati i dubbi sulle reali possibilità di Sinner di poter arrivare fino alla vittoria dello slam nel caso qualche partita si complicasse o che un’improvvisa giornata di sole si mettesse in mezzo tra l’italico virgulto e la leggenda del Centre Court. L’anno scorso andò molto bene e magari Sinner ha pagato l’enorme fortuna di quel torneo – dal quale era praticamente stato estromesso negli ottavi di finale – in acciacchi vari nei tre successivi slam, ma visto che il più grave di tutti, Alcaraz, è ancora fuori gioco le attenzioni si sono riversate sui possibili incontri lunghi prima della finale. Il tabellone è stato come doveva essere, né troppo né troppo poc, Sinner parte con Kecmanovic (poteva andare meglio) poi dovrebbe avere Borges, che ha giocato molto sull’erba prima di Wimbledon con buoni risultati, e come prima testa di serie Buse, un peruviano di 22 anni misteriosamente arrivato alla testa di serie numero 31. Da quelle parti ci sarebbe Brooksby ma sull’erba non pare cosa, insomma quello che è certo è che il terzo turno non sarà un problema di nessun tipo. Il quarto, gli ottavi di finale, stessa storia. In quello spicchio ci sono Jodar, che è sicuramente fortissimo e in prospettiva già un più he temibile rivale già dal cemento americano, ma che non gioca dal Roland Garros e non ha mai disputato un incontro ufficiale sull’erba; Darderi, che però non è detto superi Quinn, finalista a Maiorca; e Shapovalov che ormai non ne imbrocca una da anni, capace di perdere partite nei modi più inaspettati. Insomma bisognerà aspettare i quarti di finale che però insomma anche lì, la testa di serie di riferimento è Medvedev, che comunque a Wimbledon ha fatto due volte semifinale, una proprio dopo aver battuto Sinner in uno di questi giorni misteriosi, meglio di niente.

Il secondo quarto, quello che dovrebbe stabilire il semifinalista di Jannik, è quello di Auger Aliassime, abbastanza sorprendentemente testa di serie numero 3, ma soprattutto di Novak Djokovic. Non ci fosse stata la semifinale in Australia non penseremmo a niente di preoccupante, visto il modo con cui l’italiano ha dominato il serbo un anno fa e che il tempo che passa non fa un favore a Nole, ma come detto in apertura dubbi potrebbero insinuarsi sulla testa di Sinner. Certo Djokovic non avrà una passeggiata davanti, gli il terzo turno contro un buon battitore come Rinderknech potrebbe dargli qualche grattacapo e soprattutto gli ottavi contro Rublev o magari Fonseca non saranno una passeggiata. Se mai dovesse farcela il quarto di finale potrebbe alla fine essere il problema minore per il serbo, anche se Auger Aliassime rimane un giocatore molto solido e con un tabellone davvero molto agevole davanti a lui.

La parte bassa è quella dell’ultimo vincitore Slam, Zverev, che da una parte ci aspettiamo rasserenato dalla conquista del trofeo tanto inseguito dall’altro preoccupato per via di queste iniezioni che continua a somministrarsi. Ad Halle è successo un mezzo disastro e magari a qualcuno verrà in mente che queste pratiche mediche in altri sport sarebbero vietate ma si sa che dalle nostre parti meglio non parlare di certe vicende, hai visto mai. Purtroppo per lui Zverev è incappato di nuovo dalla parte di Fritz, che lo ha battuto le ultime sette volte, tra cui tre sull’erba e una l’anno scorso a Wimbledon. C’è di buono per Zverev che Fritz ha un tabellone complicato, già a partire dal primo turno contro Draper, che speriamo sia in condizioni decenti. Sulla strada verso Zverev per Fritz c’è anche Tiafoe che lo ha battuto proprio ad Halle e se non lui Bublik, insomma ci sarà da faticare. Sembra meno complicato il percorso del tedesco, che avrà anche Arnaldi sulla sua strada – o almeno speriamo sull’erba Halys e Moutet o Giron non li batterà ridendo e scherzando – ma che ha Lehecka come avversario più temibile. C’è di peggio anche qui.

L’ultimo quarto è quello di Shelton e dell’ultimo finalista slam, che in fondo a Wimbledon l’anno scorso era arrivato fino ai quarti. Shelton pare non riesca a fare quel passo in più in grado di renderlo maggiormente competitivo e ogni volta si aspetta, forse si spera, che sia il torneo giusto. Qui però ha Mensik o Fils sulla sua strada o magari Berrettini prima di un quarto di finale che dovrebbe essere appunto contro Cobolli o de Minaur. Molte insidie sia per l’australiano (Mannarino) che per l’italiano (Khachanov, Griekspoor, il servizio di Mpetshi Perricard) e non sarebbe una sorpresa se non arrivassero ad affrontarsi.

Degli italiani abbiamo accennato. Darderi inizia con Quinn e se dovesse farcela avrebbe un qualificato prima di Jodar o Shapovalov o chissà chi. Magari arriva agli ottavi contro Sinner…

Berrettini parte con Wawrinka e poi Fils, nel suo caso meglio procedere una partita alla volta, ma sperare in una replica di Parigi è quasi un obbligo.

Sonego ha un buon tabellone, se vincesse contro Etcheverry avrebbe Bonzi o Diallo prima di Fritz (o Draper).

Di Arnaldi abbiamo detto, non si può mai sapere ma difficilmente potrà fare tanta strada come a Parigi.

Segnalata la partita più interessante del torneo tra Aleksander Bublik e Tanasi Kokkinakis – lo spicchio di tabellone di Zverev promette scintille – non resta che proporvi i possibili accoppiamenti a partire dal terzo turno:

[1] J. Sinner vs [31] I. Buse (A. Vukic; J. Brooksby)

[23] R. Jodar (P. Carreno Busta; D. Shapovalov) vs [14] L. Darderi (E. Quinn)

[11] C. Ruud (H. Hurkacz) vs [21] T. Paul

[28] B. Nakashima vs [8] D. Medvedev

[3] F. Auger-Aliassime vs [26] C. Norrie

[22] A. Davidovich Fokina vs [16] L. Tien

[12] A. Rublev vs [24] J. Fonseca

[25] A. Rinderknech vs [7] N. Djokovic

[5] A. de Minaur vs [30] A. Tabilo

[19] K. Khachanov vs [9] F. Cobolli

[15] J. Mensik vs [20] A. Fils (M. Berrettini, R. Collignon)

[27] U. Humbert vs [4] B. Shelton

[6] T. Fritz (J. Draper) vs [29] T. Etchverry (L. Sonego, G. Diallo)

[17] F. Tiafoe vs [10] A. Bublik

[13] J. Lehecka vs [18] F. Cerundolo

[32] M. Arnaldi (Q. Halys, C. Moutet, M. Giron) vs [2] A. Zverev

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