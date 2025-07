S-I-N-N-E-R! Jannik batte Alcaraz e vince Wimbledon: primo italiano a riuscirci

Siamo nella storia!!! Sinner vince Wimbledon il torneo più prestigioso del mondo battendo in finale il rivale di sempre Carlos Alcaraz con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 6-4 in due ore e 58 minuti.

Non vi nascondo che sui match point in tribuna e scesa qualche lacrimuccia anche fra i giornalisti più navigati tanta e stata l’emozione di vedere un italiano alzare la coppa più prestigiosa del tennis.

E il match non era iniziato nel migliore dei modi per Sinner che dopo aver brekkato lo spagnolo nel 5 game subiva il contro break nell’ottavo gioco e sul 5 4 cedeva nuovamente il servizio perdendo la prima frazione per 6 4. Troppe poche prime di servizio per impensierire il campione spagnolo. Dal secondo set piano

Piano la situazione cambiava la battuta iniziava a funzionare e con una precisione chirurgica dopo aver brekkato nel primo game del secondo set portava in fondo la frazione tenendo sempre il servizio pareggiando i conti con un altro 6-4.

Questo servizio lo accompagnava cosi fino alla fine dell’incontro brekkando lonspagnolo rispettivamente nel 9 game del terzo e nel terzo del quarto e decisivo set chiudendo l’incontro con un periodico 6 4 Sinner entra di diritto nell’Olimpo dei campioni di questo sport e lo fa dalla porta principale dei prati verdi londinesi rendendo orgogliosi anche noi italiani che assistevamo ha questo incredibile spettacolo. Ma la vera buona notizia e che jannik e giovane e che quindi di questi

Momenti ce ne saranno ancora molti io glielo auguro con tutto il cuore perche se li

Merita tutti sia per come gioca sia come prende sul serio il lavoro che svolge Bravo Jannik

