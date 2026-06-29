Wimbledon, day 1: tutti i risultati del singolare maschile

Si è da poco conclusa l’intervista con Stefano Cobolli, padre e allenatore di Flavio Cobolli: una conversazione franca e illuminante per comprendere i progressi del giovane tennista. Come ha spiegato il tecnico, “i margini di miglioramento sono ancora molto ampi: dovremo lavorare ancora molto su questo aspetto”. Parlando del figlio, Cobolli ha sottolineato: “Flavio è […]
Primo turno
[1] J. Sinner b. M. Kecmanovic 4-6 6-3 6-7(6) 6-2 6-3
N. Borges b. [Q] T. Boyer 6-3 7-5 7-5
J. Brooksby b. A. Vukic 7-6(7) 6-1 6-1
[31] I. Buse b. E. Nava 7-6(3) 3-6 7-5 6-0
[23] R. Jodar b. [WC] F. Gill 6-3 6-3 7-5
P. Carreno-Busta b. D. Shapovalov 6-3 7-6(7) rit.
[Q] S. Mochizuki b. [Q] M. Basing 6-3 6-0 6-0
E. Quinn b. [14] L. Darderi 7-6(7) 7-5 6-2
H. Hurkacz b. [11] C. Ruud 6-4 6-2 7-6(7)
S. Ofner b. H. Medjedovic 1-6 6-2 4-6 6-3 6-4
[Q] S. Kwon b. M. Landaluce 6-4 6-3 6-3
[21] T. Paul b. A. Muller 6-1 6-2 6-1
[28] B. Nakashima vs [WC] J. Pinnington Jones 6-3 7-6(5) 4-3 int. per oscurità
J-L. Struff b. S. Baez 6-1 7-6(4) 4-6 2-6 7-5
D. Merida Aguilar b. C. Ugo Carabelli 4-6 3-6 6-2 3-0 rit.
[8] D. Medvedev b. M. Cilic 6-1 6-2 6-4
[3] F. Auger-Aliassime vs A. Shevchenko 6-3 6-1 6-4
D. Prizmic b. A. Walton 4-6 7-6(3) 6-4 6-2
[Q] N. Mejia b. D. Vallejo 4-6 6-4 7-5 7-6(2)
[Q] M. Zheng b. [26] C. Norrie 6-7(7) 6-2 6-7(2) 6-3 7-6(4)
[22] A. Davidovich Fokina b. J.M. Cerundolo 6-4 6-4 7-6(2)
F. Marozsan b. T.A. Tirante 7-5 6-3 6-4
M. Fucsovics b. L. van Assche 6-3 4-0 rit.
[16] L. Tien b. D. Svrcina 6-1 6-4 6-7(4) 6-3
[Q] R. Safiullin b. [12] A. Rublev 6-3 6-7(6) 3-6 6-3 7-6(12)
B. Van de Zandschulp b. A. Kovacevic 6-3 6-7(2) 6-4 6-0
J. de Jong vs R. Hijikata 7-6(4) 3-6 3-5 inter. per oscurità
[24] J. Fonseca b. R. Bautista 7-6(4) 6-4 6-3
[25] A. Rinderknech b. [Q] O. Tarvet 7-6(4) 7-6(4)
M. Damm b. M. Trungelliti 7-6(5) 6-7(5) 7-6(2) 7-6(5)
S. Tsitsipas b. [Q] H. Gaston 6-1 6-4 6-2
[7] N. Djokovic b. Y. Wu 6-4 5-7 6-4 6-4
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