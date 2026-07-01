Wimbledon day 3: i risultati del singolare maschile

Si è da poco conclusa l’intervista con Stefano Cobolli, padre e allenatore di Flavio Cobolli: una conversazione franca e illuminante per comprendere i progressi del giovane tennista. Come ha spiegato il tecnico, “i margini di miglioramento sono ancora molto ampi: dovremo lavorare ancora molto su questo aspetto”. Parlando del figlio, Cobolli ha sottolineato: “Flavio è […]
Secondo turno
[1] J. Sinner b. N. Borges 7-6(4) 7-6(2) 6-4
J. Brooksby b. [31] I. Buse 6-2 6-2 6-3
[23] R. Jodar vs P. Carreno-Busta 3-6 6-3 1-6 2-1 int. per oscurità
[Q] S. Mochizuki b. E. Quinn 6-2 7-6(6) 7-5
H. Hurkacz vs S. Ofner 7-6(8) 6-4 6-4
[21] T. Paul b. [Q] S. Kwon 6-3 7-6(4) 6-2
[28] B. Nakashima vs J-L. Struff 6-4 6-7(6) 6-7(5) 7-6(6) int. per oscurità
[8] D. Medvedev b. D. Merida Aguilar 3-6 6-3 7-5 6-2
[3] F. Auger-Aliassime b. D. Prizmic 7-6(2) 6-3 7-5
[Q] M. Zheng b. [Q] N. Mejia 6-7(4) 7-6(8) 6-1 6-4
[22] A. Davidovich Fokina b. F. Marozsan 6-3 6-0 6-3
M. Fucsovics b. [16] L. Tien 6-7(6) 6-4 7-6(4) 6-3
[Q] R. Safiullin b. B. Van de Zandschulp 6-0 4-6 6-3 3-6 7-6(5)
[24] J. Fonseca b. J. de Jong 6-1 7-5 6-4
[25] A. Rinderknech b. M. Damm 6-4 7-6(1) 6-3
[7] N. Djokovic b. S. Tsitsipas 6-3 6-4 6-2
Primo turno
A. Molcan b. D. Altmaier 6-4 3-6 7-5 6-2
[9] F. Cobolli b. M. Navone 1-6 7-6(5) 6-3 7-6(8)
[17] F. Tiafoe b. T. Atmane 7-6(6) 6-1 4-6 6-4
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