Wimbledon: Paolini al terzo turno, fuori Grant

Rimane solo Jasmine Paolini nel tabellone di singolare femminile di Wimbledon, dopo una giornata in cui la toscana è emersa da una lotta punto a punto contro Viktorija Golubic, mentre Tyra Grant si è arresa a inizio sessione contro la numero 21 del seeding Marie Bouzkova.

L’italo-statunitense ha provato a riproporre la stessa prestazione espressa nel primo turno, vincente, contro Katie Boulter ma oggi ha avuto di fronte un’avversaria che per quanto fosse giocabile sulla carta tra le varie teste di serie ha saputo essere molto più bilanciata da fondo campo, attenta e soprattutto solida fino a rimontare da un break di svantaggio nel primo set e concludere controllando molto bene il secondo fino al 7-5 6-3.

La toscana invece, in chiusura, ha superato 7-6(0) 6-4 la svizzera Golubic in una partita abbastanza delicata. Lei doveva dare qualche risposta dopo l’esordio altalenante e la sua avversaria ha le potenzialità per imbrigliarla con buona mano e una palla difficile da impattare: non potente ma piatta o con vari effetti, quindi serviva grande attenzione da parte dell’azzurra. Jasmine, così, ha ottenuto un passo fondamentale riuscendo a prendersi un primo set cruciale, dove è stata tre volte indietro di un break, finendo addirittura per dominare 7-0 il tie-break. Nel secondo, lo scatto decisivo è giunto sul 3-3 e sul 5-4 ha chiuso la partita col proprio servizio cancellando dalla mente i primi due match point (consecutivi) non sfruttati. Al terzo turno troverà Maria Sakkari, impostasi al tie-break del set decisivo contro Kamilla Rakhimova.

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