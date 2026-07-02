Wimbledon: avanti Swiatek e Rybakina, Anisimova salva

Iga Swiatek ha concesso quattro game a Karolina Pliskova, uno in più di quanto abbia fatto Elena Rybakina contro Caty McNally. La giornata delle due teste di serie più alte della parte bassa del tabellone di singolare femminile a Wimbledon è pressoché tutta qui.

6-1 6-3 per la polacca contro Karolina Pliskova. Buon match per la campionessa in carica, dove nei fatti tutto è riuscito oggi a funzionare bene e di fronte a sé aveva un’avversaria piuttosto dismessa. La ceca, 35 anni, ha ammesso alla stampa ceca nel post gara che le stanno mancando sempre più le forze e per quanto le dia fastidio perdere sta sentendo grandi difficoltà a recuperare per partite di questo genere, accennando anche alla possibilità di addio al tennis dopo lo US Open dovesse sentire che proprio non c’è più forza dentro di lei, rientrante dopo quasi due anni martoriati da problemi.

Swiatek al terzo turno avrà di nuovo di fronte Alexandra Eala, contro cui ha sempre concesso almeno un set nei due precedenti confronti (con anche la sconfitta nei quarti di finale del WTA 1000 di Miami dello scorso anno). La filippina, tra l’altro, sembra gestire piuttosto bene l’erba e dopo una finale WTA ottenuta 12 mesi fa a Eastbourne quest anno si è ripetuta con ottime prestazioni fin dal WTA 500 di Berlino (dove spicca anche una vittoria ai danni di Rybakina). Proprio Rybakina ha chiuso la giornata sul Centre Court liquidando con un netto 6-1 6-2 McNally in una partita che poteva darle molto più fastidio, visto anche cosa successo nel suo match d’esordio, e che invece si è risolto con facilità. Per lei ora Elise Mertens.

Tra le altre, Anisimova è stata abbastanza vicina a lasciare il torneo (e perdere altro terreno in classifica avendo i punti della finale 2025 da difendere) quando è stata a un passo dal doppio break di svantaggio nel set decisivo contro Sofia Kenin, rimontata e superata soltanto 6-2 4-6 7-6(7). Lascia un set per strada anche Marta Kostyuk (6-7 6-3 76-3 contro Anna Blinkova) mentre viaggia spedita ancora per oggi Madison Keys, prossima avversaria proprio di Anisimova.

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