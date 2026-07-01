Si è da poco conclusa l’intervista con Stefano Cobolli, padre e allenatore di Flavio Cobolli: una conversazione franca e illuminante per comprendere i progressi del giovane tennista. Come ha spiegato il tecnico, “i margini di miglioramento sono ancora molto ampi: dovremo lavorare ancora molto su questo aspetto”. Parlando del figlio, Cobolli ha sottolineato: “Flavio è […]
01 Lug 2026 18:38 - Senza categoria
Le WTA Finals 2026 a Indian Wells, finisce l’era di Riyad
di Diego Barbiani
Cambio di sede per le WTA Finals 2026 a seguito dei problemi geopolitici attuali nel Medio Oriente e l’annunciata fine anticipata del contratto tra la WTA e la federazione tennistica dell’Arabia Saudita. Riyad saluta un anno prima del previsto e, in attesa di avere novità sulla nuova sede, l’opzione per il 2026 è ricaduta su Indian Wells.
L’appuntamento tra le migliori otto tenniste della stagione dunque sarà nel familiare impianto dell’Indian Wells Tennis Garden, in California, dal 7 al 15 novembre. Una scelta temporanea che potrebbe anche dare qualche indicazione sulla prossima scelta, sempre negli Stati Uniti, dato che le voci di un interessamento da parte di Charlotte sono state abbastanza insistenti negli ultimi mesi.
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