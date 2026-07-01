Le WTA Finals 2026 a Indian Wells, finisce l’era di Riyad

Cambio di sede per le WTA Finals 2026 a seguito dei problemi geopolitici attuali nel Medio Oriente e l’annunciata fine anticipata del contratto tra la WTA e la federazione tennistica dell’Arabia Saudita. Riyad saluta un anno prima del previsto e, in attesa di avere novità sulla nuova sede, l’opzione per il 2026 è ricaduta su Indian Wells.

L’appuntamento tra le migliori otto tenniste della stagione dunque sarà nel familiare impianto dell’Indian Wells Tennis Garden, in California, dal 7 al 15 novembre. Una scelta temporanea che potrebbe anche dare qualche indicazione sulla prossima scelta, sempre negli Stati Uniti, dato che le voci di un interessamento da parte di Charlotte sono state abbastanza insistenti negli ultimi mesi.

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