Si è da poco conclusa l’intervista con Stefano Cobolli, padre e allenatore di Flavio Cobolli: una conversazione franca e illuminante per comprendere i progressi del giovane tennista. Come ha spiegato il tecnico, “i margini di miglioramento sono ancora molto ampi: dovremo lavorare ancora molto su questo aspetto”. Parlando del figlio, Cobolli ha sottolineato: “Flavio è […]
02 Lug 2026 21:16 - Senza categoria
Wimbledon, day-4: risultati del tabellone femminile
di Diego Barbiani
D. Snigur b. [Q] L. Jeanjean 6-4 6-3
[Q] A. Krueger b. [Q] M. Bolkvadze 6-1 6-0
[23] E. Navarro b. O. Selekhmetova 3-6 6-4 6-1
[12] M. Kostyuk b. A. Blinkova 6-77(4) 6-3 6-3
[13] J. Paolini b. V. Golubic 7-6(0) 6-4
M. Sakkari b. K. Rahimova 6-3 0-6 7-6(7)
[29] A. Eala b. M. Joint 3-6 6-2 6-0
[3] I. Swiatek b. [PR] Ka. Pliskova 6-1 6-3
[6] A. Anisimova b. S. Kenin 6-2 4-6 7-6(7)
[26] M. Keys b. [WC] K. Swan 6-1 6-4
[17] S. Cirstea b. K. Birrell 6-3 6-4
C. Osorio vs [9] L. Noskova
L. Samsonova b. [15] D. Shnaider 6-4 4-6 6-2
[21] M. Bouzkova b. [Q[ T. Grant 7-5 6-3
[25] E. Mertens b. [Q] M. Timofeeva 2-6 6-3 6-0
[2] E. Rybakina b. C. McNally 6-1 6-2
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