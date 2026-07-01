01 Lug 2026 16:38 - Senza categoria

Wimbledon, day-3: risultati del tabellone femminile

di Diego Barbiani

[1] A. Sabalenka b. M. Kessler 6-1 7-6(9)
A. Ostapenko b. A. Ruzic 6-2 6-0
D. Kasatkina b. J. Tjen 6-7(5) 6-1 6-4
[14] N. Osaka b. [Q] A. Gasanova 6-3 6-2
[10] K. Muchova b. Zhang S. 6-3 6-2
[Q] M. Sawangkaew b. A. Parks 7-5 6-0
[32] K. Siniakova vs N. Bartunkova
B. Krejcikova vs [5] M. Andreeva
[4] J. Pegula vs S. Sorribes Tormo
J. Bouzas Maneiro b. D. Yastremska 6-3 6-7(4) 6-2
[18] E. Alexandrova vs L. Tararudee
T. Maria vs [16] I. Jovic
[11] B. Bencic vs Wang Xinyu
D. Parry vs [19] A. Kalinskaya
[Q] C. Liu b. Z. Sonmez 7-5 6-3
S. Sierra vs [7] C. Gauff

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