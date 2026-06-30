Si è da poco conclusa l’intervista con Stefano Cobolli, padre e allenatore di Flavio Cobolli: una conversazione franca e illuminante per comprendere i progressi del giovane tennista. Come ha spiegato il tecnico, “i margini di miglioramento sono ancora molto ampi: dovremo lavorare ancora molto su questo aspetto”. Parlando del figlio, Cobolli ha sottolineato: “Flavio è […]
30 Giu 2026 17:23 - Senza categoria
Wimbledon, day-2: risultati del tabellone femminile
di Diego Barbiani
D. Snigur b. [8] E. Svitolina 7-5 6-2
[Q] L. Jeanjean b. V. Erjavec 6-4 4-6 7-6(8)
[Q] M. Bolkvadze b. A. Tomljanovic 6-2 2-6 6-4
[Q] A. Krueger b. [31] D. Vekic 3-6 7-6(3) 6-4
[23] E. Navarro b. P. Badosa 4-6 6-3 7-5
O. Selekhmeteva b. S. Kraus 6-1 7-5
A. Blinkova b. Y. Starodubtseva 6-7(3) 6-4 6-1
[12] M. Kostyuk b. [PR] N. Podoroska 6-1 6-2
[13] J. Paolini b. [Q] R. Montgomery 0-6 6-4 7-5
V. Golubic b. [Q] I. Shymanovich 6-2 2-6 6-1
K. Rakhimova b. A. Kalinina 4-6 6-4 7-5
M. Sakkari b. [24] C. Tauson 6-3 6-3
[29] A. Eala b. R. Zarazua 6-1 6-2
M. Joint b. [WC] S. Williams 6-3 6-7(6) 6-3
[PR] Ka. Pliskova b. T. Valentova 6-3 6-4
[3] I. Swiatek b. T. Townsend 6-1 2-6 6-3
[6] A. Anisimova b. [Q] L. Gjorcheska 6-3 6-2
S. Kenin b. P. Marcinko 7-6(4) 6-4
[WC] K. Swan b. [PR] I. C. Begu 6-4 6-4
[26] M. Keys b. [Q] K. Day 6-7(5) 6-4 6-3
[17] S. Cirstea b. S. Bejlek 6-1 7-5
K. Birrell b. [Q] A. Korneeva 6-3 0-6 6-2
C. Osorio b. S. Waltert 6-2 6-2
[9] L. Noskova b. E. Seidel 6-4 6-3
[15] D. Shnaider b. E. Lys 7-5 6-1
L. Samsonova b. [Q] P. Kudermetova 6-3 6-3
[Q] T. Grant b. K. Boulter 6-4 6-2
[21] M. Bouzkova b. T. Gibson 6-1 3-6 6-2
[25] E. Mertens b. L. Siegemund 6-2 6-4
[Q] M. Timofeeva b. B. Haddad Maia 6-3 6-2
C. McNally b. E. G. Ruse 7-5 6-3
[2] E. Rybakina b. L. Boisson 6-4 1-6 6-3
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