Wimbledon, day-2: risultati del tabellone femminile

D. Snigur b. [8] E. Svitolina 7-5 6-2

[Q] L. Jeanjean b. V. Erjavec 6-4 4-6 7-6(8)

[Q] M. Bolkvadze b. A. Tomljanovic 6-2 2-6 6-4

[Q] A. Krueger b. [31] D. Vekic 3-6 7-6(3) 6-4

[23] E. Navarro b. P. Badosa 4-6 6-3 7-5

O. Selekhmeteva b. S. Kraus 6-1 7-5

A. Blinkova b. Y. Starodubtseva 6-7(3) 6-4 6-1

[12] M. Kostyuk b. [PR] N. Podoroska 6-1 6-2

[13] J. Paolini b. [Q] R. Montgomery 0-6 6-4 7-5

V. Golubic b. [Q] I. Shymanovich 6-2 2-6 6-1

K. Rakhimova b. A. Kalinina 4-6 6-4 7-5

M. Sakkari b. [24] C. Tauson 6-3 6-3

[29] A. Eala b. R. Zarazua 6-1 6-2

M. Joint b. [WC] S. Williams 6-3 6-7(6) 6-3

[PR] Ka. Pliskova b. T. Valentova 6-3 6-4

[3] I. Swiatek b. T. Townsend 6-1 2-6 6-3

[6] A. Anisimova b. [Q] L. Gjorcheska 6-3 6-2

S. Kenin b. P. Marcinko 7-6(4) 6-4

[WC] K. Swan b. [PR] I. C. Begu 6-4 6-4

[26] M. Keys b. [Q] K. Day 6-7(5) 6-4 6-3

[17] S. Cirstea b. S. Bejlek 6-1 7-5

K. Birrell b. [Q] A. Korneeva 6-3 0-6 6-2

C. Osorio b. S. Waltert 6-2 6-2

[9] L. Noskova b. E. Seidel 6-4 6-3

[15] D. Shnaider b. E. Lys 7-5 6-1

L. Samsonova b. [Q] P. Kudermetova 6-3 6-3

[Q] T. Grant b. K. Boulter 6-4 6-2

[21] M. Bouzkova b. T. Gibson 6-1 3-6 6-2

[25] E. Mertens b. L. Siegemund 6-2 6-4

[Q] M. Timofeeva b. B. Haddad Maia 6-3 6-2

C. McNally b. E. G. Ruse 7-5 6-3

[2] E. Rybakina b. L. Boisson 6-4 1-6 6-3

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