Si è da poco conclusa l’intervista con Stefano Cobolli, padre e allenatore di Flavio Cobolli: una conversazione franca e illuminante per comprendere i progressi del giovane tennista. Come ha spiegato il tecnico, “i margini di miglioramento sono ancora molto ampi: dovremo lavorare ancora molto su questo aspetto”. Parlando del figlio, Cobolli ha sottolineato: “Flavio è […]
29 Giu 2026 18:47 - Senza categoria
Wimbledon, day-1: risultati del tabellone femminile
di Diego Barbiani
[1] A. Sabalenka b. [Q] T. Kostovic 6-2 6-3
M. Kessler b. O. Oliynykova 6-0 6-0
A. Ostapenko b. [WC] H. Dart 6-3 3-6 6-4
A. Ruzic b. [LL] D. Semenistaja 6-3 3-6 6-3
J. Tjen b. [22] L. Fernandez 6-1 7-5
D. Kasatkina b. [WC] M. Xu 6-2 3-6 6-2
[Q] A. Gasanova b. E. Arango 6-1 6-3
[14] N. Osaka b. E. Jaquemont 6-1 7-5
[10] K. Muchova b. A. Zakharova 6-3 6-2
Zhang S. b. [Q] B. Andreescu 7-6(3) 7-6(6)
A. Parks b. [WC] A. Dudeney 6-3 6-3
[Q] M. Sawangkaew b. [WC/20] M. Chwalinska 2-6 7-5 6-2
[32] K. Siniakova b. Zheng Q. 6-4 6-4
N. Bartunkova b. P. Stearns 6-4 3-6 7-5
B. Krejcikova b. [WC] H. Klugman 6-1 6-4
[5] M. Andreeva b. M. Linette 7-5 6-4
[4] J. Pegula b. D. Vidmanova 7-5 6-3
[PR] S. Sorribes Tormo b. V. Jimenez Kasintseva 6-3 6-2
D. Yastremska b. [PR] A. Ito 7-6(1) 4-6 7-5
J. Bouzas Maneiro b. [27] A. Potapova 6-3 6-2
[18] E. Alexandrova b. P. Udvardy 6-4 6-2
L. Tararudee b. L. Tagger 7-6(3) 5-7 6-4
T. Maria b. Y. Putintseva 6-4 6-4
[16] I. Jovic b. J. Cristian 7-6(1) 6-0
Wang Xinyu b. E. Cocciaretto 6-3 2-6 6-2
D. Parry b. F. Jones 6-4 6-4
[19] A. Kalinskaya b. M. Frech 7-6(5) 6-4
Z. Sonmez b. [29] A. Li 7-5 1-6 6-4
[Q] C. Liu b. H. Vandewienkel 4-6 6-3 6-4
S. Sierra b. A. Bondar 6-3 5-7 7-5
[7] C. Gauff b. T. Korpatsch 6-2 6-1
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