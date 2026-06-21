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21 Giu 2026 22:18 - Senza categoria
Tutto vero: Serena Williams wild card in singolare a Wimbledon
di Diego Barbiani
A metà settimana l’All England Club aveva pubblicato la lista di wild card e nel torneo femminile dell’edizione 2026 di Wimbledon figurava il grande rientro della coppia di doppio formata da Serena e Venus Williams, pluri campionesse dello Slam sull’erba londinese.
Ormai una decina di giorni fa, proprio Serena aveva fatto il rientro in campo dopo quattro anni, con un ritorno all’attività agonistica a 45 (ormai) anni in un match di doppio assieme a Victoria Mboko. Un paio di partite, compresa quella (persa) di Berlino in questa settimana, e una battuta rilasciata in conferenza stampa sulla possibilità di avere una wild card anche per il singolare di Wimbledon: “Vorrà dire che dovrò allenarmi più duramente”.
Serena, la conosciamo, gioca tanto con le parole. Non era un “no”, e sicuramente si sarebbe allenata duramente in questo periodo per poter avere quella wild card. C’era un finestrone aperto perché si verificassero queste situazioni. E di fatto, eccoci qui. Wimbledon ha annunciato nella serata di domenica 21 aprile che Serena Williams avrà una wild card per il torneo di singolare, per un altro grande step in questa seconda carriera dove ancora non si capisce se e quanto potrà durare, ma c’è e già questo basta a catalizzare un’attenzione spropositata sul sorteggio della settimana che inizierà, per capire dove e come ripartirà.
Dunque molto probabilmente sarà il Centre Court di Wimbledon a riabbracciarla tra lunedì 29 e martedì 30 giugno. In maniera incredibile (forse) e impensabile (sicuro). E intanto però siamo qui.
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