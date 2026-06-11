BJK Cup Finals, tabellone: Italia di nuovo contro la Cina

Si è completato il tabellone della fase finale di Billie Jean King Cup 2026, dove l’Italia tenterà la caccia a un terzo successo consecutivo dopo quelli del 2024 a Malaga e 2025 a Shenzhen.

L’edizione di quest’anno si terrà di nuovo nella località cinese e, come 12 mesi fa, la squadra guidata da Tathiana Garbin dovrà affrontare all’esordio le padrone di casa. Lo scorso anno, oltretutto, la Cina andò molto vicina a vincere entrambi i match di singolare finendo però a mani vuote: dopo quasi 5 ore complessive, Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini si erano aggiudicate le rispettive partite per un 2-0 che ha persino evitato le fatiche del doppio decisivo.

La vincente di questa sfida troverà in semifinale la vincente di Ucraina-Belgio, e sempre come nel 2025 potrebbe così verificarsi una nuova sfida tra la squadra italiana e quella guidata da Marta Kostyuk ed Elina Svitolina, che a loro volta furono vicinissime a batterci perché dopo il successo di Kostyuk nel primo singolare Svitolina fu avanti di un set prima di arrendersi a Paolini.

La parte bassa del tabellone vedrà di fronte Kazakistan e Spagna, con la vincente che sfiderà in semifinale la vincente tra Cechia e Gran Bretagna.

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