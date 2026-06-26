Si è da poco conclusa l’intervista con Stefano Cobolli, padre e allenatore di Flavio Cobolli: una conversazione franca e illuminante per comprendere i progressi del giovane tennista. Come ha spiegato il tecnico, “i margini di miglioramento sono ancora molto ampi: dovremo lavorare ancora molto su questo aspetto”. Parlando del figlio, Cobolli ha sottolineato: “Flavio è […]
26 Giu 2026 11:28 - Senza categoria
Wimbledon, draw: Swiatek pesca male, anche Serena Williams nei paraggi
di Diego Barbiani
(aggiornamenti a breve)
1° QUARTO DEL TABELLONE
[1] A. Sabalenka vs [Q] T. Kostovic
O. Oliynykova vs M. Kessler
A. Ostapenko vs H. Dart
A. Ruzic vs [30] E. Raducanu
[22] L. Fernandez vs J. Tjen
[WC] M. Xu vs D. Kasatkina
[Q] A. Gasanova vs E. Arango
E. Jaquemont vs [14] N. Osaka
[10] K. Muchova vs A. Zakharova
[Q] B. Andreescu vs Zhang S.
A. Parks vs [WC] A. Dudeney
[Q] M. Sawangkaew vs [20] M. Chwalinska
[32] K. Siniakova vs Zheng Q.
P. Stearns vs N. Bartunkova
B. Krejcikova vs [WC] H. Klugmann
M. Linette vs [5] M. Andreeva
2° QUARTO DEL TABELLONE
[4] J. Pegula vs D. Vidmanova
[PR] S. Sorribes Tormo vs V. Jimenez Kasintseva
D. Yastremska vs [PR] A. Ito
J. Bouzas Maneiro vs [27] A. Potapova
[] E. Alexandrova vs P. Udvardy
L. Tararudee vs L. Tagger
J. Putintseva vs T. Maria
J. Cristian vs [16] I. Jovic
[11] B. Bencic vs [WC] M. Stojsavljievic
Wang Xinyu vs E. Cocciaretto
F. Jones vs D. Parry
M. Frech vs [19] A. Kalinskaya
[28] A. Li vs Z. Sonmez
[Q] C. Liu vs A. Vandewienkel
S. Sierra vs A. Bondar
T. Korpatsch vs [7] C. Gauff
3° QUARTO DEL TABELLONE
[8] E. Svitolina vs D. Snigur
V. Erjavec vs L. Jeanjean
A. Tomljanovic vs
A. Krueger vs [31] D. Vekic
[] E. Navarro vs P. Badosa
O. Selekhmetova vs S. Kraus
Y. Starodubtseva vs A. Blinkova
[PR] N. Podoroska vs [12] M. Kostyuk
[13] J. Paolini vs [WC] R. Montgomery
E. Shymanovych vs V. Golubic
A. Kalinina vs K. Rakhimova
M. Sakkari vs [24] C. Tauson
[29] A. Eala vs R. Zarazua
[WC] S. Williams vs M. Joint
T. Valentova vs [PR] Ka. Pliskova
T. Townsend vs [3] I. Swiatek
4° QUARTO DEL TABELLONE
[6] A. Anisimova vs [WC] L. Gjorcheska
P. Marcinko vs S. Kenin
[PR] I. C. Begu vs K. Swan
K. Day vs [26] M. Keys
[] S. Cirstea vs S. Bejlek
K. Birrell vs [Q] A. Korneeva
C. Osorio vs S. Waltert
E. Seidel vs [9] L. Noskova
[16] D. Shnaider vs E. Lys
P. Kudermetova vs L. Samsonova
K. Boulter vs [Q] T. C. Grant
T. Gibson vs [21] M. Bouzkova
[25] E. Mertens vs L. Siegemund
B. Haddad Maia vs [Q] M. Timofeeva
E. G. Ruse vs C. McNally
L. Boisson vs [2] E. Rybakina