Si è da poco conclusa l’intervista con Stefano Cobolli, padre e allenatore di Flavio Cobolli: una conversazione franca e illuminante per comprendere i progressi del giovane tennista. Come ha spiegato il tecnico, “i margini di miglioramento sono ancora molto ampi: dovremo lavorare ancora molto su questo aspetto”. Parlando del figlio, Cobolli ha sottolineato: “Flavio è […]
03 Lug 2026 22:17 - Senza categoria
Wimbledon, day-5: risultati del tabellone femminile
di Diego Barbiani
[1] A. Sabalenka b. A. Ostapenko 6-4 6-4
[14] N. Osaka b. D. Kasatkina 6-1 6-3
[10] K. Muchova b. [Q] M. Sawangkaew 6-3 7-6(1)
B. Krejcikova b. N. Bartunkova 6-3 7-5
[4] J. Pegula b. J. Bouzas Maneiro 6-1 6-3
[16] I. Jovic b. [18] E. Alexandrova 6-3 3-6 6-4
[11] B. Bencic b. [19] A. Kalinskaya 6-4 4-6 7-6(7)
[7] C. Gauff b. [Q] C. Liu 6-3 6-7(2) 6-2
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