Sabalenka batte Ostapenko e trova Osaka, Gauff sempre a fatica

Aryna Sabalenka è agli ottavi di finale a Wimbledon dopo il 6-4 6-4 ai danni di Aljona Ostapenko. Bella vittoria per la numero 1 del mondo, non tanto per una questione di rivincita dopo la sconfitta di un anno fa nella finale di Stoccarda ma perché è riuscita a non perdere troppo il filo del gioco contro un’avversaria che è già abbastanza difficile da affrontare e in più si trovava su una superficie che può ancor di più esaltarne le caratteristiche.

La lettone, tra l’altro, nel secondo set ha approfittato dell’ormai consueto “svarione” della rivale che dal doppio break di vantaggio si è vista riavvicinata e costretta a servire per il match sul 5-4. In ogni caso, è un primo risultato positivo per lei in questo Slam dove si sta trovando davanti un tabellone non così agevole. E agli ottavi di finale, ancora una volta in questo 2026, ci sarà Naomi Osaka. La giapponese e la bielorussa non si sono affrontate per otto anni da quel quarto turno allo US Open 2018 che segnò la prima corsa Slam della tennista asiatica, ma in questa stagione sono già al quarto confronto diretto, sempre con Sabalenka fin qui vincitrice.

L’altro ottavo di finale in quel quarto di tabellone vedrà il derby ceco tra Karolina Muchova e Barbora Krejcikova. La numero 10 del seeding si è imposta 6-3 7-6(1) contro Mananchaya Sawangkaew, mentre la campionessa di Wimbledon 2024 ha battuto 6-3 7-5 la connazionale Nikola Bartunkova.

Nel secondo quarto, il facile successo di Jessica Pegula per 6-1 6-3 contro Jessica Bouzas Maneiro ha fatto da contraltare alla grande fatica (ennesima) fatta da Coco Gauff per imporsi in un nuovo terzo set. 6-3 6-7(2) 6-2 il punteggio nel derby contro Claire Liu e agli ottavi di finale sfiderà Belinda Bencic, vincitrice invece al tie-break decisivo contro Anna Kalinskaya. Per Pegula, infine, ci sarà un altro derby statunitense contro Iva Jovic, impostasi 6-4 nel set decisivo contro Ekaterina Alexandrova.

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