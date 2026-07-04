Lampo Paolini: Jasmine agli ottavi a Wimbledon

Questa è probabilmente la miglior giornata del 2026 per Jasmine Paolini, che è riuscita a superare la prima settimana a Wimbledon travolgendo in maniera forse inaspettata (quantomeno nelle proporzioni finali) Maria Sakkari.

6-1 6-2 il punteggio in favore della toscana in una partita dominata e, finalmente, senza tanto da dire se non sulla determinazione e sull’efficacia avuta. Un risultato che può dar morale e far tornare, finalmente, un po’ di sereno dopo tanta fatica e delusioni.

Non era uno Slam fin qui così indicativo, iniziato addirittura con un 6-0 subito dalla qualificata Robin Montgomery, ma oggi ha fatto malissimo e ha staccato la rivale dai primissimi game. Subito avanti 2-0, ha cancellato due chance del controbreak e la forbice tra le due si è allargata fino al 5-0 0-40. Non è arrivato il 6-0, ma la chiusura è giunta col servizio poco più tardi. Partendo fortissimo, ha allungato subito anche nel secondo parziale e chiuso senza mai concedere la minima occasione.

Ora, un quarto turno di valore e speranza, soprattutto se quanto si sta verificando sul Centre Court tra Iga Swiatek e Alexandra Eala si concluderà in favore della filippina.

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