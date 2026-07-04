Berrettini che peccato! Cobolli non finisce mai. Sonego lotta ma vince Fritz

Il viaggio di Matteo Berrettini sui prati di Wimbledon si interrompe al termine di un match che ha condensato in oltre tre ore e mezza di gioco tutta la bellezza e la crudeltà di questo sport. Di fronte a un Grigor Dimitrov in versione d’annata, entrato in tabellone grazie a una wild card ma capace di esprimere un tennis a tratti celestiale, il romano ha sfiorato un’impresa che sarebbe rimasta negli annali del torneo. Sotto di due set e apparentemente privo di contromisure contro il rovescio in back e le accelerazioni del bulgaro, Matteo ha saputo raschiare il fondo del barile, arrampicandosi fino al quinto set con il solo orgoglio del campione, prima di arrendersi alla maggiore freschezza atletica dell’avversario.

L’inizio dell’incontro è un monologo bulgaro che gela le speranze del clan azzurro. Dimitrov si muove sull’erba con la leggerezza di un ballerino e la precisione di un chirurgo, leggendo in anticipo le traiettorie del servizio di Berrettini e disinnescando il celebre diritto del romano con traiettorie radenti e velenose. Un break per set basta all’ex numero tre del mondo per incamerare le prime due frazioni lasciando l’impressione di un divario atletico e tecnico incolmabile in quel preciso momento della partita. Matteo appare pesante sulle gambe, frustrato dalle risposte bloccate del rivale e incapace di trovare punti gratis con la battuta.

Ed è proprio quando il sipario sembra pronto a calare che scatta la scintilla. Nel terzo set, Berrettini inizia a spingere con maggiore convinzione i colpi di inizio gioco, accorciando gli scambi e ritrovando quella violenza d’impatto che lo ha reso celebre. Il break che riapre la partita è una liberazione: l’azzurro si aggiudica il parziale e inizia a trasmettere stanchezza e dubbi dall’altra parte della rete. Il quarto set diventa un braccio di ferro drammatico, giocato sui nervi e sui dettagli: Dimitrov accusa il colpo, perde la fluidità dei primi due set e subisce la zampata di Berrettini sul cinque pari, con il romano che firma il sorpasso e trascina la contesa al quinto set tra il boato del pubblico del campo principale.

Nel parziale decisivo, purtroppo, le energie accumulate nelle clamorose maratone dei turni precedenti hanno presentato il conto al tennista italiano. Dimitrov, rigenerato dal pericolo scampato, ha ritrovato immediata lucidità al servizio, senza concedere alcuna chance di break. Il break fatale per Berrettini arriva presto, complice un paio di scelte affrettate forse dettate dalla stanchezza ma soprattutto un grandissimo passante di Grisha sulla palla break. Il bulgaro non trema al momento di chiudere, sigillando il definitivo sei a tre. Per Matteo resta il rimpianto del risultato, ma anche la certezza assoluta di aver ritrovato lo spirito del guerriero che lo ha reso grande su questi campi.

Nel pomeriggio la grande soddisfazione per Flavio Cobolli. Se non avessimo ancora negli occhi la cavalcata fino alla finale del Roland Garros diremmo che il romano (e romanista) ha firmato sul prato di Wimbledon il suo capolavoro più bello, abbattendo la resistenza della testa di serie numero diciannove Karen Khachanov al termine di una maratona che proietta il romano negli ottavi di finale dello Slam londinese. Una vittoria monumentale, arrivata ribaltando uno scenario che dopo i primi tre set avrebbe piegato le gambe e lo spirito di chiunque, ma non di questo Cobolli, ormai diventato un giocatore di caratura internazionale, capace di esaltarsi proprio quando il baratro sembra a un passo.

L’avvio del match, a dire il vero, era stato un incubo a occhi aperti. Khachanov era partito con il piede premuto sull’acceleratore, dominando il campo da fondo e infliggendo all’azzurro un pesantissimo e umiliante sei a zero nel primo parziale. Chiunque avrebbe subito il contraccolpo psicologico, ma il romano ha avuto il merito immenso di resettare tutto, iniziando a lottare su ogni singola palla nel secondo set, strappato con le unghie e con i denti in un tie-break giocato da veterano. La partita a quel punto si è trasformata in una guerra di logoramento, culminata in un terzo set drammatico: arrivati nuovamente al tie-break, sul momento decisivo, Cobolli è incappato in un doloroso doppio fallo che ha regalato il parziale al russo. Un errore gratuito che sembrava la pietra tombale sulle speranze dell’italiano, sotto due set a uno e con lo spettro del rimpianto a pesare sulla racchetta.

È lì, nel momento di massima difficoltà, che è uscita la grandezza del ragazzo di Roma. Invece di piangersi addosso per quel servizio finito in rete, Cobolli ha trasformato la frustrazione in energia pura. Nel quarto set, dopo aver rischiato il break in apertura, il romano ha letteralmente cambiato marcia, alzando la velocità dei suoi colpi e costringendo Khachanov a una difesa affannosa, incapace di arginare le sventate di diritto dell’azzurro. Il sei a due che ha pareggiato i conti è stato un urlo di liberazione, il preludio a un quinto set dominato in lungo e in largo. Con un parziale speculare di sei a due, Cobolli ha chiuso la pratica tra il boato del pubblico, stremato ma felice. Adesso ad attenderlo c’è lo spauracchio Alex de Minaur, ma Flavio ormai non può avere paura di nessuno.

Lorenzo Sonego è invece uscito a testa altissima da Wimbledon, piegandosi solo alla distanza contro la testa di serie numero sei Taylor Fritz al termine di un match lottato punto su punto. Il torinese era partito fortissimo sul prato londinese, strappando il primo set grazie a un break chirurgico e a una prestazione impeccabile al servizio, che aveva tolto ogni certezza al potente americano. Fritz ha però saputo riorganizzare le idee a partire dal secondo parziale, alzando le percentuali della prima palla e limitando al minimo gli errori gratuiti da fondo campo per pareggiare i conti.

Nel terzo set l’equilibrio si è spezzato su pochi dettagli, con Sonego bravo a rimanere aggrappato alla partita con il solito cuore e la consueta grinta, ma costretto a cedere un turno di battuta sanguinoso nel finale. Il dramma sportivo si è consumato nel quarto parziale, dove l’azzurro ha dato fondo a tutte le energie residue trascinando l’avversario fino al tie-break. Lì, sul cinque pari, un paio di accelerazioni devastanti di Fritz hanno gelato le speranze di Lorenzo, che abbandona il torneo tra gli applausi scroscianti del pubblico, consapevole di aver giocato alla pari contro uno dei grandi favoriti della parte bassa del tabellone.

Terzo turno

[5] A. de Minaur b. Z. Svajda 6-2 5-7 6-2 6-4

[9] F. Cobolli b. [19] K. Khachanov 0-6 7-6(4) 6-7(5) 6-2 6-2

[WC] G. Dimitrov b. M. Berrettini 6-3 6-4 3-6 5-7 6-3

[WC] A. Fery b. Z. Bergs 2-6 7-5 2-6 7-6(3) 7-6(5)

[6] T. Fritz b. L. Sonego 4-6 6-3 6-4 7-6(5)

[10] A. Bublik b. [17] F. Tiafoe 4-6 7-6(5) 7-6(11) 4-6 6-3

[13] J. Lehecka b. J. Munar 6-4 6-4 4-6 6-4

[2] A. Zverev b. M. Giron 6-2 7-6(4) 6-4

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