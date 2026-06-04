Roland Garros, Vavassori/Errani campioni nel doppio misto

Primo titolo per l’Italia a Parigi: Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato il doppio misto al Roland Garros, superando in finale la coppia Dobrowski–King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 al super tie-break. Un successo pienamente meritato, che consacra i due azzurri tra le coppie più autorevoli della specialità. L’avvio di partita è stato in salita per Errani e Vavassori, subito sotto 0-4. Nonostante la rimonta fino al 3-4, gli italiani hanno ceduto il primo set 4-6, complice anche l’ottima prestazione della tennista canadese Dobrowski. Nella seconda frazione l’inerzia è cambiata: maggiore concentrazione, con Vavassori in evidenza, e allungo fino al 5-3 prima della chiusura per 6-3. Il super tie-break conclusivo è stato poi dominato dalla coppia italiana, che si è imposta 10-4. Per l’Italia è il primo trofeo in questa edizione parigina, in attesa della semifinale di doppio maschile: Simone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno domani la coppia Granollers–Zeballos, già sconfitta nella finale di Roma. In serata, inoltre, il singolare maschile vedrà uno scontro tutto azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi per decidere il finalista. Parigi si tinge sempre più d’azzurro.

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