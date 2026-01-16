Cocciaretto in finale a Hobart, sfiderà Jovic

Ottima settimana per Elisabetta Cocciaretto, che pur partendo dalle qualificazioni è riuscita a spingersi fino alla finale del WTA 250 di Hobart.

In Tasmania, la marchigiana numero 80 del ranking mondiale femminile ha cominciato il proprio cammino ormai otto giorni fa e con un cammino di qualità ha ottenuto fin qui sei vittorie e soltanto in una è stata davvero messa spalle al muro, quando nel secondo turno ha faticato parecchio per rimontare Ann Li battendola soltanto 1-6 7-5 7-5.

La semifinale odierna l’ha vista opposta ad Antonia Ruzic, numero 71 del mondo, e col 6-3 6-2 si è guadagnata la terza finale della carriera a livello WTA, la prima dall’estate 2023 a Losanna quando si impose contro Anna Bondar, con l’ungherese di nuovo vittima in quest’occasione nei quarti di finale. A Hobart, invece, è la seconda finale negli ultimi quattro anni, avendo perso quella del 2023 contro Lauren Davis.

Contro di lei nell’ultimo atto ci sarà la giovane Iva Jovic, statunitense di origine serba, classe 2007. Lei che è entrata nel circuito di fatto appena un anno fa, ha già in cantiere un titolo WTA e grazie a bei piazzamenti nei tornei 500 (compresa la vittoria nel ‘500’ di Guadalajara) sul finire della scorsa stagione si è guadagnata addirittura l’ingresso in top-30, tanto da essere inclusa nelle teste di serie del prossimo Australian Open al via nella notte italiana tra sabato e domenica.

In Tasmania, Jovic ha battuto nella semifinale odierna Tayla Preston per 4-6 6-4 6-1, raggiungendo così la seconda finale in carriera nel circuito maggiore.

