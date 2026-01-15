Australian Open, tabellone: Paolini nel quarto di Sabalenka

1° QUARTO DEL TABELLONE

[1] A. Sabalenka vs [WC] T. Rakotomanga Rajaonah

A. Pavluychenkova vs [Q]

S. Lamens vs A. Potapova

M. Sawangkaew vs [28] E. Raducanu

[17] V. Mboko vs [WC] E. Jones

C. McNally vs [Q]

P. Kudermetova vs [Q]

D. Galfi vs [14] C. Tauson

[11] E. Alexandrova vs [Q]

A. Bondar vs [WC] E. Mandlik

Y. Putintseva vs B. Haddad Maia

E. Jaquemont vs [20] M. Kostyuk

[29] I. Jovic vs K. Volynets

[WC] P. Hon vs [Q]

V. Erajvec vs M. Frech

[Q]vs [7] J. Paolini

2° QUARTO DEL TABELLONE

[3] C. Gauff vs K. Rakhimova

O. Danilovic vs [WC] V. Williams

J. Bouzas Maneiro vs [Q]

H. Baptiste vs [32] M. Vondrousova

[19] K. Muchova vs J. Cristian

A. Parks vs A. Eala

A. Li vs C. Osorio

M. Linette vs [15] E. Navarro

[12] E. Svitolina vs C. Bucsa

[Q] vs F. Jones

[WC] T. Gibson vs A. Blinkva

B. Krejcikova vs [23] D. Shnaider

[26] D. Yastremska vs E. G. Ruse

[Q] vs A. Tomljanovic

M. Sakkari vs L. Jeanjean

D. Vekic vs [8] M. Andreeva

3° QUARTO DEL TABELLONE

[6] J. Pegula vs A. Zakharova

E. Arango vs M. Kessler

O. Selekhmeteva vs E. Seidel

[WC] Z. Diyas vs [25] P. Badosa

[22] L. Fernandez vs J. Tien

K. Pliskova vs [Q]

A. Krueger vs S. Bejlek

O. Oliynykova vs [9] M. Keys

[13] L. Noskova vs D. Semenistaja

S. Zhang vs [WC] T. Preston

Wang Xinyu vs [Q]

R. Sramkova vs [24] J. Ostapenko

[27] S. Kenin vs P. Stearns

P. Marcinko vs T. Maria

P. Udvardy vs K. Siniakova

S. Walter vs [4] A. Anisimova

4° QUARTO DEL TABELLONE

[5] E. Rybakina vs K. Juvan

V. Gracheva vs V. Golubic

L. Sun vs [Q]

T. Valentova vs [30] M. Joint

[21] E. Mertens vs [Q]

S. Sierra vs M. Uchijima

D. Kasatkina vs [Q]

K. Boulter vs [10] B. Bencic

[16] N. Osaka vs A. Ruzic

S. Cirstea vs E. Lys

[Q] vs K. Birrell

L. Siegemund vs [18] L. Samsonova

[31] A. Kalinskaya vs S. Kartal

J. Grabher vs E. Cocciaretto

R. Zarazua vs M. Bouzkova

[Q] vs [2] I. Swiatek

Dalla stessa categoria