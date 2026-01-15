15 Gen 2026 05:11 - Senza categoria

Australian Open, tabellone: Paolini nel quarto di Sabalenka

di Diego Barbiani

1° QUARTO DEL TABELLONE

[1] A. Sabalenka vs [WC] T. Rakotomanga Rajaonah
A. Pavluychenkova vs [Q]
S. Lamens vs A. Potapova
M. Sawangkaew vs [28] E. Raducanu
[17] V. Mboko vs [WC] E. Jones
C. McNally vs [Q]
P. Kudermetova vs [Q]
D. Galfi vs [14] C. Tauson
[11] E. Alexandrova vs [Q]
A. Bondar vs [WC] E. Mandlik
Y. Putintseva vs B. Haddad Maia
E. Jaquemont vs [20] M. Kostyuk
[29] I. Jovic vs K. Volynets
[WC] P. Hon vs [Q]
V. Erajvec vs M. Frech
[Q]vs [7] J. Paolini

2° QUARTO DEL TABELLONE

[3] C. Gauff vs K. Rakhimova
O. Danilovic vs [WC] V. Williams
J. Bouzas Maneiro vs [Q]
H. Baptiste vs [32] M. Vondrousova
[19] K. Muchova vs J. Cristian
A. Parks vs A. Eala
A. Li vs C. Osorio
M. Linette vs [15] E. Navarro
[12] E. Svitolina vs C. Bucsa
[Q] vs F. Jones
[WC] T. Gibson vs A. Blinkva
B. Krejcikova vs [23] D. Shnaider
[26] D. Yastremska vs E. G. Ruse
[Q] vs A. Tomljanovic
M. Sakkari vs L. Jeanjean
D. Vekic vs [8] M. Andreeva

3° QUARTO DEL TABELLONE

[6] J. Pegula vs A. Zakharova
E. Arango vs M. Kessler
O. Selekhmeteva vs E. Seidel
[WC] Z. Diyas vs [25] P. Badosa
[22] L. Fernandez vs J. Tien
K. Pliskova vs [Q]
A. Krueger vs S. Bejlek
O. Oliynykova vs [9] M. Keys
[13] L. Noskova vs D. Semenistaja
S. Zhang vs [WC] T. Preston
Wang Xinyu vs [Q]
R. Sramkova vs [24] J. Ostapenko
[27] S. Kenin vs P. Stearns
P. Marcinko vs T. Maria
P. Udvardy vs K. Siniakova
S. Walter vs [4] A. Anisimova

4° QUARTO DEL TABELLONE

[5] E. Rybakina vs K. Juvan
V. Gracheva vs V. Golubic
L. Sun vs [Q]
T. Valentova vs [30] M. Joint
[21] E. Mertens vs [Q]
S. Sierra vs M. Uchijima
D. Kasatkina vs [Q]
K. Boulter vs [10] B. Bencic
[16] N. Osaka vs A. Ruzic
S. Cirstea vs E. Lys
[Q] vs K. Birrell
L. Siegemund vs [18] L. Samsonova
[31] A. Kalinskaya vs S. Kartal
J. Grabher vs E. Cocciaretto
R. Zarazua vs M. Bouzkova
[Q] vs [2] I. Swiatek

