Paolini sconfitta ed eliminata dalle WTA Finals

Diciamo che non c’è una risposta univoca perché dipende dal numero di vittorie, ma nel 2025 Sinner ha incassato più di 50 milioni di euro in un anno se sommiamo i premi e gli accordi commerciali. Questi numero non interessano solo ai tifosi, ma anche ai bookmaker perché permettono di determinare le quote delle scommesse […]
Jasmine Paolini è già certa di lasciare le WTA Finals di singolare dopo la seconda giornata del girone Stefanie Graf. A Riyad, la toscana opposta a Coco Gauff ha subito la seconda (netta) sconfitta del suo torneo di singolare e con Jessica Pegula che ha ottenuto un set contro Aryna Sabalenka nel match successivo non ci sono più speranze di qualificazione per l’azzurra anche nel caso di successo contro la statunitense all’ultima giornata.
Sconfitta amara per l’azzurra, che dopo aver racimolato quattro game contro Sabalenka all’esordio non è andata oltre il 6-2 6-3 subito contro Gauff in un nuovo match senza grandi sussulti, comandato dalla campionessa in carica del torneo che ha colto il miglior risultato per lei possibile: col 2-0 (nei set disputati) porta in positivo il suo bilancio (ora sul 3-2) in attesa dell’ultima partita contro la numero 1 del mondo, in cui anche una sconfitta in tre set potrebbe darle qualche speranza per via di calcoli legati ai parziali disputati.
Jasmine, invece, rimane solo col torneo di doppio dove avrà lo spareggio da giocare (per il secondo posto nel girone) assieme a Sara Errani contro Elise Mertens e Veronika Kudermetova, battute in stagione nella finale del WTA 1000 di Roma.
Nella seconda partita di singolare, Sabalenka e Pegula han dato vita a una bella lotta dove a spuntarla è stata la leader della classifica WTA, col punteggio di 6-4 2-6 6-3 vendicandosi della sconfitta nella semifinale del WTA 1000 di Wuhan e portandosi a un passo dalla qualificazione alle semifinali. In questo momento, Aryna guida il girone con due successi su altrettante partite disputate mentre Pegula e Gauff sono appaiate con una vittoria su due. Dovessero le statunitensi vincere all’ultima giornata, si avrebbe un terzetto in testa e lì si dovrà guardare ai set vinti su quelli giocati.
