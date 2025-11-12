ATP Finals, l’orario di Alcaraz-Musetti: order of play del 13 novembre

Sarà una giornata di emozioni forti quella di giovedì 13 novembre delle ATP Finals 2025, con il gruppo Jimmy Connors ancora aperto a ogni possibilità. Tutti e quattro i giocatori possono ancora qualificarsi e tutti possono essere eliminati, con diversi scenari di qualificazione a seconda dei risultati. Carlos Alcaraz affronterà Lorenzo Musetti alle 20.30, conoscendo già il risultato della sfida tra Taylor Fritz e Alex de Minaur, in programma alle 14.

Order of play di giovedì 13 novembre

Alle 11.30

K. Krawietz/T. Puetz vs S. Bolelli/A. Vavassori

Alle 14

T. Fritz vs A. de Minaur

Alle 18

J. Cash/L. Glasspool vs M. Granollers/H. Zeballor

Alle 20.30

C. Alcaraz vs L. Musetti

