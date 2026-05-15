Darderi stanco, niente finale a Roma: vince Ruud

Un Luciano Darderi irriconoscibile è sceso oggi in campo al Foro Italico per quella che, senza dubbio, era la partita più importante della sua carriera. L’azzurro è apparso la sbiadita copia del giocatore ammirato nei turni precedenti, incappando in una serie di errori che hanno spianato la strada a Casper Ruud. Avvio a senso unico: prima dell’interruzione per pioggia, il norvegese conduceva già 4-1 e disponeva della palla del 5-1. Su Roma si è poi abbattuto un violento temporale, con il gioco sospeso e lunghe operazioni di ripristino del campo fino a circa le 18. Alla ripresa, il copione non è cambiato: Ruud ha dilagato fino al 6-1, 5-1 in pochi minuti. Un timido sussulto di Darderi non ha mutato l’esito del confronto, chiuso da Ruud per 6-1, 6-1 in un’ora e cinque minuti. Segnali poco incoraggianti erano emersi già all’ingresso in campo: all’inizio del match, Darderi si è dimenticato di dare la mano alla bambina che lo attendeva, preoccupandosi invece di indossare un paio di occhiali da sole. Resta, in ogni caso, un torneo di alto profilo per Luciano. Tuttavia, si tratta di un’occasione persa e la sua preparazione andrà riconsiderata in vista del Roland Garros, appuntamento ancora più gravoso e competitivo.

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