Roland Garros, Sinner debutta alla grande: avanti anche Arnaldi e Darderi

Tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros, con la vittoria di Jannik Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, tutti qualificati al secondo turno.

Niente da fare, invece, per Elisabetta Cocciaretto sconfitta dalla russa Alina Korneeva. Nell’esordio serale nel centrale Philippe-Chatrier gremito di gente dopo il trionfo agli Internazionali di Roma, l’altoatesino manda a casa in tre set (6-1 6-3 6-4)il ventiseienne francese Clément Tabur e approda al secondo turno dell’unico dei quattro Slam che manca ancora alla sua collezione. Nello stadio illuminato in versione by-night, con una temperatura scesa finalmente sotto ai 30 gradi dopo un altro giorno di caldo soffocante sulla capitale francese, l’altoatesino ha dominato agevolmente l’avversario di Reims n.171 Atp.

La prossima sfida sarà con l’argentino Juan Manuel Cerundolo (n.56), che ha avuto la meglio sul britannico Jacob Fearnley. In campo alla Porte d’Auteuil Sinner è implacabile. Tabur non riesce a reggere il ritmo di Jannik, che lo investe con colpi profondi e pesanti. Il francese crescerà in sicurezza nel secondo e poi, soprattutto, nel terzo set, dove sta meglio in campo. Il pubblico parigino si scalda a favore del connazionale: ”Allez Clément, Allez Clément!’. Ma il colosso delle Dolomiti non si lascia intimidire. Soprattutto Sinner non cede mai il vantaggio, in un match sostanzialmente avido in emozioni, il cui epilogo sembrava segnato già dalla fine del primo set.

Il tris italiano è stata possibile anche grazie alla prestazione di Matteo Arnaldi. L’azzurro ha sconfitto l’olandese Tallon Griekspoor (n.33) in quattro set col punteggio di 6-7, 6-3, 7-6, 6-3, in circa quattro ore di gioco. “Queste sono le mie partite, mi piace lottare, mi piace giocare tanto, mi piace fare fatica fisicamente, se riesco a portare questo nei match, credo di riuscire a tirare fuori il meglio di me e del mio tennis”, ha dichiarato in conferenza stampa il n.104 Atp. Al prossimo turno Arnaldi affronterà Stefanos Tsitsipas, che proprio all’ombra della Tour Eiffel lo sconfisse negli ottavi di finale due anni fa.

Va avanti anche Luciano Darderi, che supera in un primo set lungo e accalorato la resistenza dell’austriaco Ofner (7-6) e poi prende il volo chiudendo il match con un 6-2 6-3.

Fuori Elisabetta Cocciaretto, battuta con un doppio 6-3 dalla 18enne russa Alina Korneeva, proveniente dalle qualificazioni. L’azzurra continua a non essere in buone condizioni fisiche e ha dovuto richiedere un ‘medical time out’ tra primo e secondo set farsi trattare il ginocchio sinistro, che le è stato fasciato.

Oggi, anche la n.1 del ranking femminile, Aryna Sabalenka, ha affrontato la sua prima partita nel torneo che ancora manca al suo palmares. Nella fornace parigina, la bielorussa ha sconfitto la spagnola Jessica Bouzas Maneiro (n.50 Wta) con il punteggio di 6-4, 6-2. Sabalenka ha avuto alti e bassi nel match, portandosi in vantaggio 4-0 nel primo set prima di permettere alla rivale di rientrare in partita sul 5-4. Ha poi dominato il secondo set, ma sul 5-0 ha perso altri due game prima di chiudere in un’ ora e 15 minuti di gioco. Niente da fare, invece, per Daniil Medvedev. Semifinalista agli Internazionali d’Italia dieci giorni fa, esce subito di scena dal Bois de Boulogne, battuto in cinque set al primo turno dall’australiano Adam Walton, ammesso con una wild card, col punteggio di 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4. Lo slam francese peraltro non porta bene all’attuale n.8 del ranking, che in dieci partecipazioni ha perso sette volte al primo turno. Dopo aver sconfitto per la prima volta in carriera un giocatore nella top 10, il 27enne Walton affronterà ora lo statunitense Zachary Svajda (n.85).

Esasperato dal gran caldo il norvegese Casper Ruud, che malgrado la vittoria su Safiullin , dice di essersi sentito come “uno zombie” Anche oggi Parigi registra temperature record per un mese di maggio. La colonnina di mercurio è rimasta sopra i 30 gradi anche dopo le 17

La prossima sfida sarà con l’argentino Juan Manuel Cerundolo (n.56), che ha avuto la meglio sul britannico Jacob Fearnley. In campo alla Porte d’Auteuil Sinner è implacabile. Tabur non riesce a reggere il ritmo di Jannik, che lo investe con colpi profondi e pesanti. Il francese crescerà in sicurezza nel secondo e poi, soprattutto, nel terzo set, dove sta meglio in campo. Il pubblico parigino si scalda a favore del connazionale: ”Allez Clément, Allez Clément!’. Ma il colosso delle Dolomiti non si lascia intimidire. Soprattutto Sinner non cede mai il vantaggio, in un match sostanzialmente avido in emozioni, il cui epilogo sembrava segnato già dalla fine del primo set.

Il tris italiano è stata possibile anche grazie alla prestazione di Matteo Arnaldi. L’azzurro ha sconfitto l’olandese Tallon Griekspoor (n.33) in quattro set col punteggio di 6-7, 6-3, 7-6, 6-3, in circa quattro ore di gioco. “Queste sono le mie partite, mi piace lottare, mi piace giocare tanto, mi piace fare fatica fisicamente, se riesco a portare questo nei match, credo di riuscire a tirare fuori il meglio di me e del mio tennis”, ha dichiarato in conferenza stampa il n.104 Atp. Al prossimo turno Arnaldi affronterà Stefanos Tsitsipas, che proprio all’ombra della Tour Eiffel lo sconfisse negli ottavi di finale due anni fa.

Va avanti anche Luciano Darderi, che supera in un primo set lungo e accalorato la resistenza dell’austriaco Ofner (7-6) e poi prende il volo chiudendo il match con un 6-2 6-3.

Fuori Elisabetta Cocciaretto, battuta con un doppio 6-3 dalla 18enne russa Alina Korneeva, proveniente dalle qualificazioni. L’azzurra continua a non essere in buone condizioni fisiche e ha dovuto richiedere un ‘medical time out’ tra primo e secondo set farsi trattare il ginocchio sinistro, che le è stato fasciato.

Oggi, anche la n.1 del ranking femminile, Aryna Sabalenka, ha affrontato la sua prima partita nel torneo che ancora manca al suo palmares. Nella fornace parigina, la bielorussa ha sconfitto la spagnola Jessica Bouzas Maneiro (n.50 Wta) con il punteggio di 6-4, 6-2. Sabalenka ha avuto alti e bassi nel match, portandosi in vantaggio 4-0 nel primo set prima di permettere alla rivale di rientrare in partita sul 5-4. Ha poi dominato il secondo set, ma sul 5-0 ha perso altri due game prima di chiudere in un’ ora e 15 minuti di gioco. Niente da fare, invece, per Daniil Medvedev. Semifinalista agli Internazionali d’Italia dieci giorni fa, esce subito di scena dal Bois de Boulogne, battuto in cinque set al primo turno dall’australiano Adam Walton, ammesso con una wild card, col punteggio di 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4. Lo slam francese peraltro non porta bene all’attuale n.8 del ranking, che in dieci partecipazioni ha perso sette volte al primo turno. Dopo aver sconfitto per la prima volta in carriera un giocatore nella top 10, il 27enne Walton affronterà ora lo statunitense Zachary Svajda (n.85).

Esasperato dal gran caldo il norvegese Casper Ruud, che malgrado la vittoria su Safiullin , dice di essersi sentito come “uno zombie” Anche oggi Parigi registra temperature record per un mese di maggio. La colonnina di mercurio è rimasta sopra i 30 gradi anche dopo le 17

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