16 Mag 2026 16:38 - ATP

Sinner batte la pioggia e Medvedev: finale a Roma

di Redazione

Jannik Sinner batte Daniil Medvedev e va in finale agli Internazionali di Roma, per il secondo anno consecutivo. Alla ripresa della semifinale, interrotta ieri per la pioggia sul 4-2 al terzo set per l’azzurro, Sinner ha chiuso l’incontro 6-2 5-7 6-4. In finale, domani, sfiderà il norvegese Casper Ruud.

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