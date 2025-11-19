Federer entra nella Hall of Fame del tennis

Roger Federer é stato ammesso nella Tennis Hall of Fame. La cerimonia di introduzione avrà luogo nell’agosto del 2026, a Newport. “Ho sempre avuto grande rispetto per la storia di questo sport e per quanto fatto da coloro che mi hanno preceduto – ha detto il campione svizzero – quindi sono profondamente onorato che i miei colleghi abbiano deciso di attribuirmi questo riconoscimento”. Primo uomo nella storia a conquistare 20 tornei del Grande Slam, Federer in carriera ha vinto in totale 103 titoli sul circuito ATP. Nel suo palmares vanta anche un oro (in doppio) e un argento olimpici e un trionfo in Coppa Davis.

