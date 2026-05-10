Musetti più forte del dolore: bella vittoria su Cerundolo a Roma

Premessa doverosa: Lorenzo Musetti non era al meglio, alle prese con un risentimento muscolare alla coscia destra. Un’attenuante significativa per il nostro portacolori, perché la partita contro Fernando Cerundolo è stata di livello modesto, con una quantità insolita di imprecisioni da entrambe le parti. Anche l’argentino, infatti, ha sciupato in più frangenti punti ormai incanalati. Nel primo set Cerundolo ha strappato il servizio all’ottavo gioco, ma Musetti ha reagito immediatamente con il controbreak, recuperando dallo svantaggio di 3-5 fino al 5-5. Si è arrivati al 6-6 e al tie-break, deciso dal carrarino per 9-7, che gli ha consegnato il parziale per 7-6. La seconda frazione è stata, se possibile, ancor più disordinata. Sul 1-1 l’argentino ha ottenuto il break per il 2-1, subito restituito da Musetti per il 2-2. L’azzurro ha poi tenuto la guida del set fino al 5-4. Nel gioco conclusivo è successo di tutto: Cerundolo ha commesso due doppi falli e due errori di rovescio, e solo al terzo match point Lorenzo ha chiuso l’incontro 7-6, 6-4. Al netto del successo, resta una riflessione tecnica: quando Musetti deciderà di guadagnare qualche metro in fase di scambio, potrà davvero imporsi contro chiunque; se continuerà a remare due metri oltre la linea di fondo, valorizzare il suo straordinario tocco e la sensibilità di braccio sarà più complicato. Oggi l’infortunio può averne condizionato l’incisività. In vista della sfida con Casper Ruud, servirà un approccio differente: altrimenti la strada verso la vittoria si preannuncia in salita, molto ripida.

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