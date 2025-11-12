ATP Finals: Musetti si qualifica se… tutte le combinazioni possibili

La straordinaria vittoria di Lorenzo Musetti contro Alex de Minaur non solo ha infiammato la Inalpi Arena di Torino, ma ha anche rimescolato clamorosamente le carte del gruppo Jimmy Connors, in cui ad un certo punto tutto sembrava quasi deciso. L’australiano è stato a due punti dal vincere un match che avrebbe delineato uno scenario ben chiaro. Se de Minaur avesse trionfato avremmo avuto due verdetti certi: Carlos Alcaraz qualificato come primo del raggruppamento e Lorenzo Musetti eliminato, mentre la sfida di domani tra Fritz e l’australiano sarebbe diventata un vero e proprio spareggio per il secondo posto.

La rimonta finale di Lorenzo ha stravolto tutto e adesso il girone è apertissimo, con tutti e quattro i tennisti che hanno possibilità di qualificarsi alle semifinali o di essere eliminati. Musetti si è regalato una chance ma per proseguire nel suo sogno sarà obbligato a battere Carlos Alcaraz. Allo spagnolo invece basterà vincere un set contro l’italiano per essere certo di avanzare al turno successivo delle ATP Finals. Di seguito ecco tutti gli scenari possibili del girone.

Alcaraz b. Musetti & Fritz b. de Minaur

1- Alcaraz

2- Fritz

Alcaraz b. Musetti & de Minaur b. Fritz 2-0

1- Alcaraz

2- Fritz o de Minaur (decide la percentuale di game vinti)

Alcaraz b. Musetti & de Minaur b. Fritz 2-1

1- Alcaraz

2- Fritz

Musetti b. Alcaraz 2-0 & Fritz b. de Minaur

1- Fritz

2- Alcaraz o Musetti (decide la percentuale di game vinti)

Musetti b. Alcaraz 2-1 & Fritz b. de Minaur 2-0

1- Fritz

2- Alcaraz

Musetti b. Alcaraz 2-1 & Fritz b. de Minaur 2-1

Alcaraz e Fritz qualificati (la posizione viene decisa dalla percentuale di game vinti)

Musetti b. Alcaraz e de Minaur b. Fritz

1- Musetti

2- Alcaraz

A Musetti serve dunque un’impresa titanica. L’azzurro scenderà in campo domani sera, conoscendo già il risultato della sfida tra Fritz e de Minaur. Se l’australiano batterà Taylor Fritz, allora Musetti sarebbe qualificato addirittura come primo del girone in caso di vittoria su Alcaraz. Se lo statunitense vincerà il suo match, allora Musetti sarà obbligato a battere il numero 1 del mondo in due set e sperare che la percentuale game vinti sia migliore rispetto a quella di Alcaraz (servirebbe dunque un successo netto).

