Anisimova, bis nei ‘1000’: suo anche Pechino

Secondo titolo WTA 1000 stagionale e in carriera per Amanda Anisimova, che dopo il torneo vinto a febbraio a Doha in Qatar si è concessa il bis a Pechino, in Cina, con la finale vinta in tre set ai danni di Linda Noskova.

Un punteggio molto altalenante, segnato perlopiù dai momenti non sempre felici della ceca e da un livello della statunitense a tratti veramente molto alto han segnato il 6-0 2-6 6-2 conclusivo che ha dato alla numero 3 del seeding il secondo titolo stagionale su cinque finali disputate. Al di là dell’affermazione in Qatar, infatti, aveva poi dovuto subire sconfitte sia a Eastbourne che a Wimbledon e allo US Open.

Con questo risultato, Anisimova mette ulteriore margine tra se e Coco Gauff nella Race, arrivando così alle prime WTA Finals della carriera a Riyad con un vantaggio di quasi 500 punti che le garantirebbero la chiusura dell’anno sul podio del ranking mondiale dietro soltanto alle per ora inarrivabili Iga Swiatek e Aryna Sabalenka. C’è rimasto ancora un ‘1000’ da giocare, però, a Wuhan che di fatto sarà anche l’ultimo vero grande appuntamento prima dello showdown finale tra le migliori otto della stagione. Anisimova come le altre big sarà al via con un bye al primo turno.

