Musetti: “Orgoglioso di quello che sto facendo. L’ultimo mese era stato terribile”

“Sapevo che oggi sarebbe stata dura, non riesco a parlare, sono emozionato. L’ultimo mese è stato terribile, ero triste per il mio tennis, il mio gioco.

Ma il tennis è così. devi essere presente. Sono fiero di quello che ho fatto nelle ultime settimane. Grazie al mio team che mi ha appoggiato sempre”. Parla così ai microfoni nel post partita Lorenzo Musetti, vincitore contro Jaume Munar negli ottavi degli US Open e per la prima volta in carriera nei quarti dello Slam statunitense.

“Oggi ho giocato una partita molto solida, non sbagliavo mai – ha aggiunto Musetti -. Grazie a tutti gli italiani è sempre bello avere un tifo fuori casa speriamo di un derby con Jannik non vedo l’ora di scoprire chi sarà il mio prossimo avversario. Non mi aspettavo di vincere in modo così confortevole, ho giocato un match solido dall’inizio alla fine. Sono orgoglioso di quello che sto facendo. È stata una delle mie partite migliori su questa superficie finora”, ha concluso Musetti.

