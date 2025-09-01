È bastata un’immagine fugace, catturata da SuperTennis dietro le quinte dello US Open prima del suo match contro Denis Shapovalov, per scatenare la curiosità dei tifosi più attenti. In una breve sequenza, infatti, da lontano si vede per pochi secondi lo sfondo del cellulare di Jannik Sinner. E all’occhio degli appassionati del web non è […]
Musetti: “Orgoglioso di quello che sto facendo. L’ultimo mese era stato terribile”
“Sapevo che oggi sarebbe stata dura, non riesco a parlare, sono emozionato. L’ultimo mese è stato terribile, ero triste per il mio tennis, il mio gioco.
Ma il tennis è così. devi essere presente. Sono fiero di quello che ho fatto nelle ultime settimane. Grazie al mio team che mi ha appoggiato sempre”. Parla così ai microfoni nel post partita Lorenzo Musetti, vincitore contro Jaume Munar negli ottavi degli US Open e per la prima volta in carriera nei quarti dello Slam statunitense.
“Oggi ho giocato una partita molto solida, non sbagliavo mai – ha aggiunto Musetti -. Grazie a tutti gli italiani è sempre bello avere un tifo fuori casa speriamo di un derby con Jannik non vedo l’ora di scoprire chi sarà il mio prossimo avversario. Non mi aspettavo di vincere in modo così confortevole, ho giocato un match solido dall’inizio alla fine. Sono orgoglioso di quello che sto facendo. È stata una delle mie partite migliori su questa superficie finora”, ha concluso Musetti.
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz vanno a cena nello stesso ristorante a New York. I due campioni di tennis impegnati negli US Open al Flushing Meadows in questi giorni sono stati a cena dopo le partite all’Osteria Delbianco, un locale italiano a Midtown Manhattan. “Ogni anno, Sinner viene all’Osteria Delbianco, è sempre un piacere averlo […]
Jannik Sinner è sempre più dominante sul cemento, la superficie su cui si trova sicuramente più a suo agio. I suoi numeri diventano sempre più importanti, anche nei tornei del Grand Slam. I dati lo confermano, collocandolo al pari dei Big 3, anzi anche meglio. Con il successo su Alexei Popyrin al secondo turno degli […]
Una donna di 65 anni, Anna Maria Romano, è morta dopo esser stata investita sul lungomare di Palermo da uno scooter. Si tratta della moglie del presidente del circolo tennis Palermo Gabriele Palpacelli, consigliere nazionale Fit ed ex presidente del comitato regionale Sicilia – morto a 65 anni nel 2022 – e zia del tennista […]
“Vedevo la pallina sdoppiarsi, così ho capito che c’era qualcosa che non andava”. L’ex stella del tennis Monica Seles ha rivelato che tre anni fa le è stata diagnosticata la miastenia gravis, una malattia autoimmune neuromuscolare che causa stanchezza e debolezza. Una malattia per la quale non esiste una cura, sottolineano diversi media americani che […]
Torna il Six Kings Slam, il torneo milionario organizzato dall’Autorità Generale per l’Intrattenimento saudita ed in programma dal 15 al 18 ottobre a Riad. Lo scorso anno il mini-torneo con un montepremi da sogni è stato vinto da Sinner in finale contro Alcaraz, ma a far discutere sul web è la locandina dell’evento. Turki Alalshikh, […]