C’è una Little Italy nel tabellone degli US Open 2025, tutta racchiusa in quarto di finale storico: mercoledì 3 settembre Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfideranno per un posto in semifinale a New York in una partita che è già un evento. Mai infatti, nella storia del tennis italiano, si era disputato un derby […]
US Open: forfait Vondrousova, Sabalenka in semifinale
di Diego Barbiani
Non si è giocato il secondo quarto di finale del tabellone femminile dello US Open, con Aryna Sabalenka che va in semifinale per il quinto anno consecutivo a New York dopo il forfait di Marketa Vondrousova. La ceca, numero 60 del mondo, ha dovuto gettare la spugna a causa di un problema al ginocchio sinistro maturato, sembra, durante il riscaldamento odierno.
Ennesima doccia gelata per il talento della Cechia, che come le sue connazionali giunte tra le migliori otto dell’ultimo Slam stagionale deve combattere da anni contro la sorte che a intervalli piuttosto frequenti porta con sé stop e infortuni anche piuttosto pesanti. Sempre in questo 2025, la campionessa di Wimbledon 2023 aveva già dovuto fermarsi a gennaio per un problema fisico che, tolte un paio di settimane a febbraio, l’ha costretta ai box fino al Roland Garros.
Ci sarà dunque la riedizione della finale 2024 dello US Open tra Sabalenka e Jessica Pegula, sebbene in semifinale, con la numero 4 del seeding che in precedenza aveva superato 6-3 6-3 Barbora Krejcikova. La sfida sarà in programma nella nottata italiana tra giovedì e venerdì, non prima dell’una di notte.
È bastata un’immagine fugace, catturata da SuperTennis dietro le quinte dello US Open prima del suo match contro Denis Shapovalov, per scatenare la curiosità dei tifosi più attenti. In una breve sequenza, infatti, da lontano si vede per pochi secondi lo sfondo del cellulare di Jannik Sinner. E all’occhio degli appassionati del web non è […]
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz vanno a cena nello stesso ristorante a New York. I due campioni di tennis impegnati negli US Open al Flushing Meadows in questi giorni sono stati a cena dopo le partite all’Osteria Delbianco, un locale italiano a Midtown Manhattan. “Ogni anno, Sinner viene all’Osteria Delbianco, è sempre un piacere averlo […]
Jannik Sinner è sempre più dominante sul cemento, la superficie su cui si trova sicuramente più a suo agio. I suoi numeri diventano sempre più importanti, anche nei tornei del Grand Slam. I dati lo confermano, collocandolo al pari dei Big 3, anzi anche meglio. Con il successo su Alexei Popyrin al secondo turno degli […]
Una donna di 65 anni, Anna Maria Romano, è morta dopo esser stata investita sul lungomare di Palermo da uno scooter. Si tratta della moglie del presidente del circolo tennis Palermo Gabriele Palpacelli, consigliere nazionale Fit ed ex presidente del comitato regionale Sicilia – morto a 65 anni nel 2022 – e zia del tennista […]
“Vedevo la pallina sdoppiarsi, così ho capito che c’era qualcosa che non andava”. L’ex stella del tennis Monica Seles ha rivelato che tre anni fa le è stata diagnosticata la miastenia gravis, una malattia autoimmune neuromuscolare che causa stanchezza e debolezza. Una malattia per la quale non esiste una cura, sottolineano diversi media americani che […]