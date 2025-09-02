US Open: forfait Vondrousova, Sabalenka in semifinale

Non si è giocato il secondo quarto di finale del tabellone femminile dello US Open, con Aryna Sabalenka che va in semifinale per il quinto anno consecutivo a New York dopo il forfait di Marketa Vondrousova. La ceca, numero 60 del mondo, ha dovuto gettare la spugna a causa di un problema al ginocchio sinistro maturato, sembra, durante il riscaldamento odierno.

Ennesima doccia gelata per il talento della Cechia, che come le sue connazionali giunte tra le migliori otto dell’ultimo Slam stagionale deve combattere da anni contro la sorte che a intervalli piuttosto frequenti porta con sé stop e infortuni anche piuttosto pesanti. Sempre in questo 2025, la campionessa di Wimbledon 2023 aveva già dovuto fermarsi a gennaio per un problema fisico che, tolte un paio di settimane a febbraio, l’ha costretta ai box fino al Roland Garros.

Ci sarà dunque la riedizione della finale 2024 dello US Open tra Sabalenka e Jessica Pegula, sebbene in semifinale, con la numero 4 del seeding che in precedenza aveva superato 6-3 6-3 Barbora Krejcikova. La sfida sarà in programma nella nottata italiana tra giovedì e venerdì, non prima dell’una di notte.

