Fedez torna a far parlare di sé. A pochi giorni dalla doppia data al Forum di Assago, il rapper pubblica su Instagram un post che sembra voler anticipare un nuovo brano. Alcune barre – ispirate all’attualità più recente – che prendono di mira Elly Schlein, Jannik Sinner, l’assassinio di Charlie Kirk e anche Carlo Acutis, […]
17 Set 2025 10:56 - WTA
Sabalenka, forfait a Pechino: Swiatek può accorciare in classifica
di Redazione
Aryna Sabalenka non parteciperà al WTA 1000 di Pechino in programma dal 22 settembre al 5 ottobre. La numero 1 del mondo, campionessa degli ultimi US Open, ha annunciato il forfait a causa di un lieve infortunio e dunque tornerà in campo per il 1000 di Wuhan. La rinuncia al torneo di Pechino costerà alla bielorussa 215 punti in classifica, quelli derivanti dai quarti di finale raggiunti lo scorso anno. Una bella occasione per la rivale Iga Swiatek, numero 2 del mondo: la polacca giocherà sia il WTA 500 di Seoul che il 1000 di Pechino e potrà accorciare le distanze da Sabalenka. Swiatek infatti non difende punti in questi tornei, a cui non prese parte un anno fa a causa della sospensione per il caso doping. La distanza tra Sabalenka e Swiatek in classifica WTA al momento è di 3292 punti, mentre quella nella Race annuale è di 2077.
22 anni e 4 mesi. Questa l’età a cui Alcaraz si è prepotentemente ripreso il posto da numero 1 del mondo. E l’accento su “prepotentemente” va più volte rimarcato proprio per il fatto che la vittoria di New York ha dimostrato nella maniera più perentoria possibile quanto il murciano abbia voluto questa affermazione. Di fronte […]
Jannik Sinner prosegue la sua marcia inarrestabile agli US Open e i suoi numeri negli Slam diventano sempre più impressionanti. Con la vittoria su Auger-Aliassime in semifinale, il numero 1 del mondo ha raggiunto un primato storico per il tennis italiano: Sinner è arrivato a quota 87 vittorie nei tornei del Grande Slam, superando Nicola […]
C’è una Little Italy nel tabellone degli US Open 2025, tutta racchiusa in quarto di finale storico: mercoledì 3 settembre Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfideranno per un posto in semifinale a New York in una partita che è già un evento. Mai infatti, nella storia del tennis italiano, si era disputato un derby […]
È bastata un’immagine fugace, catturata da SuperTennis dietro le quinte dello US Open prima del suo match contro Denis Shapovalov, per scatenare la curiosità dei tifosi più attenti. In una breve sequenza, infatti, da lontano si vede per pochi secondi lo sfondo del cellulare di Jannik Sinner. E all’occhio degli appassionati del web non è […]
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz vanno a cena nello stesso ristorante a New York. I due campioni di tennis impegnati negli US Open al Flushing Meadows in questi giorni sono stati a cena dopo le partite all’Osteria Delbianco, un locale italiano a Midtown Manhattan. “Ogni anno, Sinner viene all’Osteria Delbianco, è sempre un piacere averlo […]