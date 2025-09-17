Sabalenka, forfait a Pechino: Swiatek può accorciare in classifica

Aryna Sabalenka non parteciperà al WTA 1000 di Pechino in programma dal 22 settembre al 5 ottobre. La numero 1 del mondo, campionessa degli ultimi US Open, ha annunciato il forfait a causa di un lieve infortunio e dunque tornerà in campo per il 1000 di Wuhan. La rinuncia al torneo di Pechino costerà alla bielorussa 215 punti in classifica, quelli derivanti dai quarti di finale raggiunti lo scorso anno. Una bella occasione per la rivale Iga Swiatek, numero 2 del mondo: la polacca giocherà sia il WTA 500 di Seoul che il 1000 di Pechino e potrà accorciare le distanze da Sabalenka. Swiatek infatti non difende punti in questi tornei, a cui non prese parte un anno fa a causa della sospensione per il caso doping. La distanza tra Sabalenka e Swiatek in classifica WTA al momento è di 3292 punti, mentre quella nella Race annuale è di 2077.

Dalla stessa categoria