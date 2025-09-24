WTA Pechino: Bronzetti subito ko, eliminata da Rakhimova

Da qualche tempo a questa parte l’espressione “metterci la faccia” è diventata di gran moda. Se tralasciamo la retorica che talvolta la avvolge, l’idea del metterci la faccia rappresenta una evoluzione significativa della nostra epoca.Metterci la faccia significa assumersi una responsabilità personale, significa essere disposti a pagare il prezzo delle proprie scelte, vuol dire affrontare […]
Subito eliminata Lucia Bronzetti nel China Open di Pechino, penultimo WTA 1000 della stagione. Sul Moon Court della capitale cinese, l’azzurra reduce dalla BJK Cup di Shenzhen dove non era scesa in campo perché in non perfette condizioni, è stata sconfitta i due set per 6-4 6-1, in un’ora e 19 minuti di partita, dalla russa Kamilla Rakhimova, numero 89 del ranking. Sarà quindi la giocatrice russa ad affrontare la numero 2 del seeding Coco Gauff al secondo turno. Ingresso in gara direttamente al secondo turno, grazie al bye, per Jasmine Paolini che farà il suo esordio con la lettone Anastasija Sevastova, numero 221 WTA. Nel torneo sarà assente la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, reduce dalle fatiche del vittorioso US Open: un’occasione per la numero 2 Iga Swiatek di accorciare ulteriormente in classifica e rendere entusiasmante la corsa al trono WTA di fine anno.
Fedez torna a far parlare di sé. A pochi giorni dalla doppia data al Forum di Assago, il rapper pubblica su Instagram un post che sembra voler anticipare un nuovo brano. Alcune barre – ispirate all’attualità più recente – che prendono di mira Elly Schlein, Jannik Sinner, l’assassinio di Charlie Kirk e anche Carlo Acutis, […]
22 anni e 4 mesi. Questa l’età a cui Alcaraz si è prepotentemente ripreso il posto da numero 1 del mondo. E l’accento su “prepotentemente” va più volte rimarcato proprio per il fatto che la vittoria di New York ha dimostrato nella maniera più perentoria possibile quanto il murciano abbia voluto questa affermazione. Di fronte […]
Jannik Sinner prosegue la sua marcia inarrestabile agli US Open e i suoi numeri negli Slam diventano sempre più impressionanti. Con la vittoria su Auger-Aliassime in semifinale, il numero 1 del mondo ha raggiunto un primato storico per il tennis italiano: Sinner è arrivato a quota 87 vittorie nei tornei del Grande Slam, superando Nicola […]
C’è una Little Italy nel tabellone degli US Open 2025, tutta racchiusa in quarto di finale storico: mercoledì 3 settembre Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfideranno per un posto in semifinale a New York in una partita che è già un evento. Mai infatti, nella storia del tennis italiano, si era disputato un derby […]
È bastata un’immagine fugace, catturata da SuperTennis dietro le quinte dello US Open prima del suo match contro Denis Shapovalov, per scatenare la curiosità dei tifosi più attenti. In una breve sequenza, infatti, da lontano si vede per pochi secondi lo sfondo del cellulare di Jannik Sinner. E all’occhio degli appassionati del web non è […]