WTA Pechino: Bronzetti subito ko, eliminata da Rakhimova

Subito eliminata Lucia Bronzetti nel China Open di Pechino, penultimo WTA 1000 della stagione. Sul Moon Court della capitale cinese, l’azzurra reduce dalla BJK Cup di Shenzhen dove non era scesa in campo perché in non perfette condizioni, è stata sconfitta i due set per 6-4 6-1, in un’ora e 19 minuti di partita, dalla russa Kamilla Rakhimova, numero 89 del ranking. Sarà quindi la giocatrice russa ad affrontare la numero 2 del seeding Coco Gauff al secondo turno. Ingresso in gara direttamente al secondo turno, grazie al bye, per Jasmine Paolini che farà il suo esordio con la lettone Anastasija Sevastova, numero 221 WTA. Nel torneo sarà assente la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, reduce dalle fatiche del vittorioso US Open: un’occasione per la numero 2 Iga Swiatek di accorciare ulteriormente in classifica e rendere entusiasmante la corsa al trono WTA di fine anno.

